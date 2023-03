Apucarana realiza ‘Dia de Mulher' na Vila Regina e no Solo Sagrado

Da Redação

Nesta sexta-feira (24) foi vez das moradoras da Vila Regina

A prefeitura de Apucarana segue realizando eventos em comemoração o Mês da Mulher. Nesta sexta-feira (24) foi vez das moradoras da Vila Regina serem homenageadas e sábado (25) as do Residencial Solo Sagrado.

O “Dia de Mulher” da Vila Regina é realizado na tarde desta sexta-feira no salão comunitário da Paróquia São Benedito. Na programação constam orientações sobre Passe Livre da Gestante e kit Maternidade, bem como dos direitos da mulher; feirão de empregos; inscrições em cursos profissionalizantes, entrega de kits de higiene íntima “De Bem Comigo”, serviços de saúde e cuidados com a beleza, entre outras atrações.

“Estou gostando muito de tudo. Estou me sentindo homenageada. É um dia só para nós mulheres. Cortei cabelo, fiz a sobrancelha, recebi o kit de higiene íntima e vou aproveitar ainda mais”, afirmou Lilian Lopes, de 42 anos, moradora do Núcleo Habitacional da Fraternidade.

O “Dia de Mulher” neste sábado, no Residencial Solo Sagrado, terá basicamente a mesma programação dos eventos do mês da mulher já realizados em outros bairros (confira quadro abaixo). As atividades vão acontecer entre 13 horas e 17 horas, ao lado da Unidade Básica de Saúde Benedito Pinga Fogo de Oliveira.

“Venham participar dos eventos que preparamos com muito carinho para mulheres apucaranenses. Vocês, que são a base da família, merecem serem homenageadas sempre”, disse o prefeito Junior da Femac.

