Apucarana realiza Dia das Crianças no Espaço das Feiras; saiba mais

Nesta quarta-feira (12), Dia das Crianças, diversas atividades serão realizadas para a garotada, no Espaço das Feiras, localizado na Rua Talita Bresolin, em Apucarana. Além de brinquedos gratuitos, haverá também opções gastronômicas. O evento será realizado das 14h30 às 20h.

De acordo com a organização, cama elástica e brinquedo inflável serão gratuitos. Já a pintura do rosto será gratuita por duas horas, das 15h às 17h. Pirulitos serão distribuídos para as crianças durante o evento.

Das 14h30 às 20h, também haverá opções gastronômicas, com a participação dos feirantes da Economia Solidária.

Confira a programação para o Dia das Crianças em toda a região

Nesta quarta-feira, 12 de outubro, feriado nacional brasileiro, é comemorado o dia da padroeira do Brasil e também, o dia das crianças. Vários municípios da região devem oferecer programações específicas para os pequenos, como ruas de recreio, apresentações culturais, entre outras. Confira a programação para o dia das crianças na região:

Apucarana

O10°Batalhão da Polícia Militar (BPM), de Apucarana, vai realizar o "PMPR Kids". O evento acontece na sede da PM e também comemora os 45 anos do 10º BPM. Além disso, a atividade será aberta para toda comunidade, inclusive com ônibus gratuito saindo da Praça Rui Barbosa, em frente ao Módulo Policial, às 9 horas. Durante a manhã, será feita a apresentação do Canil, passeio de viatura, tirolesa, exposição de equipamentos policiais, e distribuição de cachorros-quentes, algodões doce e picolés, além de muitas brincadeiras. Conforme a PM, o 'PMPR Kids' será aberto para todas as crianças de Apucarana, que poderão aproveitar o dia organizado especialmente para elas, sem custo.

Arapongas

No dia das crianças, das 14h às 18h, a Estação Cultural Milene, em Arapongas, vai oferecer diversas atrações gratuitas como brinquedos, distribuição de pipoca, Cosplay (arte performática), algodão doce com animação do palhaço “Papito”, apresentação do grupo Paiol e atrações de artistas contemplados pela Lei Aldir Blanc em Arapongas. A Carreta Furação também estará oferecendo passeios gratuitos pela cidade com saídas da Praça dos Correios e da Estação Cultural Milene, das 14h00 às 23h00. A Estação Cultural Milene fica localizada na Rua Jandaia, Vila Édio (ao lado da antiga Estação Ferroviária).

Cambira

A programação de comemoração dos 61 anos de Cambira segue até o dia 23 de outubro, com diversas atrações e atividades para todo a população. Nesta quarta-feira (12), quando é festejado o Dia das Crianças, tem recreação na quadra ao lado da prefeitura de Cambira, que segue das 13 às 17 horas.

Jandaia do Sul

Jandaia vai exibir dois filmes infantis do projeto Cinema na Praça, do governo do Estado. Os espectadores poderão assistir dois filmes infantis: às 19h, "O Poderoso Chefinho 2 – Negócios da Família" e, às 21h, "Os Croods 2 – Uma Nova Era". A estrutura estará montada ao lado do Auditório Municipal.

Ivaiporã

Em Ivaiporã, a criançada contará com evento gratuito das 14h às 18h, na Praça Manoel Teodoro da Rocha. Haverá atividades esportivas, brinquedos infláveis, palhaços, oficinas, aulas de dança e muito mais. O evento é uma promoção do Departamento de Cultura e Esporte do município.

