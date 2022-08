Apucarana realiza Dia D de vacinação contra polio neste sábado

Da Redação

Neste sábado (20), 26 UBS's abrem na Cidade Alta

A baixa vacinação contra pólio no Brasil e novos casos no mundo acendem alerta para risco de volta da doença já erradicada no país. Por conta disso, Apucarana, norte do Paraná, promove neste sábado (20) o Dia D de Vacinação Contra a Poliomielite (paralisia infantil) e de Multivacinação.

De acordo com as informações da Secretaria Municipal de Saúde da Cidade Alta, 26 Unidades Básicas de Saúde irão abrir neste dia e devem atender das 8 horas às 16h30. O objetivo da Saúde é elevar a baixa cobertura vacinal das duas campanhas, iniciada há 12 dias.

“Estamos realmente preocupados com a pouca adesão da vacinação contra a Polio. A meta em Apucarana é imunizar 7.689 crianças com idade entre 12 meses e 5 anos incompletos (4 anos e 11 meses), mas apenas 302 foram vacinadas até agora”, alerta o secretário municipal da Saúde, Emídio Bachiega.



O prefeito Junior da Femac lança um forte apelo para os pais comparecerem com seus filhos aos postos de vacinação, em especial neste sábado, quando há uma mobilização nacional para garantir a proteção das crianças contra a paralisia infantil, entre outras doenças. “Cabe a cada um fazer a sua parte para evitar a retomada da paralisia infantil no Brasil”, conclama o prefeito.

A vacina contra a poliomiete é destinada a crianças com idade entre 12 meses e 5 anos incompletos (4 anos e 11 meses), incluindo as que já receberam as vacinas anteriormente. Paralelamente, acontece também amanhã a Multivacinação para Atualização da Caderneta de menores de 15 anos de idade. As duas campanhas seguem até 9 de setembro e as doses podem ser aplicadas simultaneamente com a vacina contra a Covid-19 na população a partir de 03 anos de idade.

POLIOMIELITE – A poliomielite, que não tem cura, é uma doença contagiosa que invade o sistema nervoso e pode provocar paralisias irreversíveis em questão de horas. A vacinação é a principal forma de prevenção. A primeira dose da vacina da pólio é aplicada a partir dos 2 meses de vida, com mais duas doses aos 4 e 6 meses, além do primeiro reforço entre 15 e 18 meses e do segundo reforço entre 4 e 5 anos de idade, segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm).

Considerando todas as doses, a cobertura vacinal era de 96,55% em 2012. Em 2021, caiu para 67,71%, segundo dados do DataSUS.

Em todo o mundo, as campanhas de imunização reduziram de centenas de milhares para apenas algumas dezenas o número de casos por ano. Recentemente, porém, a doença reapareceu em alguns países, levantando um alerta. Nova York, nos Estados Unidos, por exemplo, registrou um caso no mês passado.

