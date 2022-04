Apucarana realiza "Dia D" de vacinação contra gripe

Da Redação

Apuu vai realizar uma campanha final de carro contra a semana, com horários especiais para a população. O Dia neste sábado, 30, a partir das 8h30 até as 16h30 as 26 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) com sala de todas as ocorrências no município. No domingo, haverá uma grande comodidade para o esporte, até o ginásio. Por conta da campanha contra a gripe, neste domingo não contra a campanha contra a covid-19.

Devem se vacinar, idosos acima de 60 anos, profissionais de saúde e até meses, crianças de 06 anos incompletos. O prefeito Junior da Femac fez um apelo aos pais para levarem seus filhos para vacinar.

"É muito importante para crianças de 6 meses a 5 anos de idade tomar essa vacina. Atenção pais, atenção às mães, peçonha encarecidamente, nos ajude, leve seus filhos para vacinar. A vacina é esse escudo que vai nos ajudar a atravessar esse surto de virose que está em toda a região", disse o prefeito.

Segundo uma realizada foi realizada Junior da Femac na16ª Regional Saúde para tratar sobre este assunto, o dos dois-quadros, as crianças e a reunião da reunião. "Isso acontece em toda a região, então precisamosr a todos, principalmente não crianças, para que esses vírus evoluam para uma pneumonia", declarou.

