Apucarana realiza Conferência Municipal de Saúde nesta sexta e sábado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Apucarana realiza no Cine Teatro Fênix a 12ª Conferência Municipal de Saúde

Apucarana realiza nesta sexta-feira (24) e sábado (25), no Cine Teatro Fênix, a 12ª Conferência Municipal de Saúde. O primeiro dia, a partir das 19 horas, será realizada a abertura oficial com a presença do prefeito Junior da Femac e demais autoridades do município, seguida de palestra ministrada pelo farmacêutico bioquímico e sanitarista, com mestrado em Políticas Públicas, José Carlos Abreu.

continua após publicidade .

Abreu, que é Conselheiro Estadual de Saúde e coordenador estadual da Comissão Intergestores Bipartite, vai abordar o tema “Conferência de Saúde e seus desdobramentos”.

-LEIA MAIS: Redução de alunos levou RU a fechar portas na Unespar de Apucarana

continua após publicidade .

Na programação ao longo do sábado, a partir das 8 horas, constam debates e uma plenária sobre a temática central da conferência: “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia; apresentações e aprovação de propostas, eleição da nova composição do Conselho Municipal de Saúde e eleição de delegados Conferência de Saúde do Paraná.

Aberta à participação de toda a comunidade, a Conferência Municipal de Saúde é realizada a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor novas diretrizes. Neste sábado estarão em debate 180 propostas que foram levantadas durante a pré-conferência que no dia 4 de março, no Cine Teatro Fênix, podendo ser aprovadas ou não por 112 delegados com poder de voto.

O prefeito Junior da Femac destaca a importância da participação da população neste importante evento de discussão da saúde. “O objetivo é melhorar o acesso dos apucaranenses aos serviços de saúde, promovendo uma maior qualidade de vida da população”, afirma Junior da Femac.

Siga o TNOnline no Google News