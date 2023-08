Apucarana realiza conferência de segurança alimentar e nutricional

Apucarana e os municípios da região foram fundados com o objetivo de produzir alimentos, de acordo com o prefeito Júnior da Femac.

O prefeito Junior da Femac, juntamente com Jossuela Pireli, secretária municipal de Assistência Social, participou nesta quinta-feira (24), da abertura da 4ª Conferência Regional de Segurança Alimentar e Nutricional. Com o tema “Comida de Verdade, Democracia e Equidade: Erradicar a fome e garantir direitos”, o evento discutiu as propostas que serão apresentadas na conferência estadual, que acontecerá no dia 28 de setembro, em Foz do Iguaçu.

O prefeito Junior da Femac destacou que Apucarana e os municípios da região foram fundados com o objetivo de produzir alimentos. “A segurança alimentar está na base da existência do ser humano e a produção de alimentos faz parte da história, das características e do potencial da nossa região”, pontua Junior da Femac.

Citando ações como o Programa Feira Verde e a aquisição de alimentos da agricultura familiar para a alimentação escolar, Junior da Femac reitera que a conferência representa a oportunidade de cada município dar a sua contribuição no processo de formatação das políticas públicas. “As conferências são oportunidades para apresentar propostas de como desejamos que a agricultura familiar seja remunerada, como acontecerá o incentivo do cultivo orgânico, como será garantida a sucessão familiar nas propriedades, como será levada uma internet de qualidade e como vai ocorrer a disseminação de novas tecnologias”, exemplifica Junior da Femac.

Também estiveram presentes na conferência Roseli Pittner, presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), Tatiana Marin, coordenadora da Comissão Regional de Segurança Alimentar e Nutricional de Apucarana, David Brito, presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Nilton Fornaciari, presidente da Cooperativa dos Cafeicultores do Pirapó (Coocapi), Geraldo Maronezi, coordenador regional do Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR), e o professor Paulo Antônio da Silva, que no ato representou o Núcleo Regional de Educação.

