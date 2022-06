Apucarana realiza concurso da AMS neste domingo

Da Redação

Candidatos chegam na Unespar para a prova deste domingo

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana está realizando neste domingo, 26, concurso público com a participação de 4.509 candidatos. São 67 vagas distribuídas em 20 cargos. Este concurso está sendo aplicado em dois locais: Faculdade de Apucarana (FAP) e na Unespar/Fecea.

As provas são realizadas no período da manhã para os cargos de nível médio e fundamental, e no período da tarde, para quem disputa as vagas que exigem ensino superior.

As oportunidades abertas são para advogado, agente de saneamento, assessor técnico, assistente de atendimento, atendente de consultório dentário, atendente de farmácia, auxiliar de serviços gerais, cirurgião dentista com especialidade em endodontia, cirurgião dentista com especialidade em prótese dentária, cirurgião dentista com especialidade traumatologia bucomaxilofacial, engenheiro civil, fisioterapeuta, guarda de endemias/agentes de combate a endemias, médico, médico ginecologista, médico psiquiatra, protético, psicólogo, técnico de higiene dental e técnico de vigilância sanitária.

São 67 vagas distribuídas em 20 cargos

Os salários variam de R$ 1.392,53 (cadastro de reserva para auxiliar de serviços gerais) a R$ 13.583,42 para médico psiquiatra. A instituição responsável pela organização do concurso é a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina (FAUEL).



Concursos movimentam a cidade

Este é o terceiro concurso realizado no município em menos de 60 dias. Os certames anteriores, ocorridos em 15 de maio, para a Guarda Municipal e 12 de junho para o quadro geral da prefeitura, reuniram quase 10 mil candidatos. Movimentação de concurseiros aquece o comércio de Apucarana. Saiba mais clicando aqui.