Apucarana realiza capacitação sobre agroindústria familiar

Nesta quinta-feira (28), produtores rurais e estudantes participaram de uma capacitação com o tema “Agroindústria Familiar: como apresentar e vender o seu produto”. O curso repassou noções sobre custo, precificação, agregação de valor, divulgação e embalagem dos produtos.

O evento, realizado no salão nobre do Colégio Agrícola, é uma iniciativa da Prefeitura de Apucarana, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR) e o Colégio Agrícola Estadual Manoel Ribas. Prevista para acontecer ao longo do dia, a capacitação foi feita pela extensionista do IDR Paraná, Marceli Almeida Mendonça Fialho, formada em economia doméstica e em nutrição.

O prefeito Junior da Femac afirma que o momento de conhecimento foi sugerido pelo Município, através da equipe da Secretaria da Agricultura e do Serviço de Inspeção Municipal (SIM). “A capacitação surge de uma necessidade real verificada pelos nossos técnicos. Além de produzir com qualidade, os produtores também precisam saber calcular os custos, gerar confiabilidade junto aos consumidores, agregar valor, identificar e comunicar os diferenciais do seu produto”, pontua Junior da Femac.

O gerente regional do IDR, Romeu Suzuki, ressalta a necessidade do conhecimento e da tecnologia também nas pequenas propriedades. “O que um filho de agricultor aprende e seu pai ainda não faz na propriedade, isso já é uma inovação. Uma das inovações é a transformação. Se você produz um tomate in natura é um valor, se processar esse tomate será outro valor e se processar com um diferencial o ganho poderá ser ainda maior”, exemplifica Suzuki.

O secretário municipal de Agricultura, Gerson Canuto, lembra que Apucarana possui o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) estruturado, com uma equipe que conta com três médico-veterinários. “Temos atualmente 35 selos liberados, dos quais metade é da agroindústria familiar, o que demonstra que os produtores rurais buscam qualidade e a confiabilidade”, salienta.

Também estiveram presentes na abertura da capacitação o técnico referencial de agroindústria familiar do IDR Paraná, Adilson Novaes, a diretora do Colégio Agrícola Estadual Manoel Ribas, Rosiney Pimenta de Campos, e assistente da direção do Núcleo Regional de Educação, Patrícia Marchi, além dos médico-veterinários do SIM de Apucarana: Thaisa Soeth, João Pedro Correa e Nelson Rodrigues.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.