Apucarana realiza capacitação para os Jogos do Idoso

A Prefeitura de Apucarana informa que será realizado nesta quarta-feira (01), a partir das 09h, no Complexo Esportivo Estação Cidadania em Apucarana, o curso de capacitação esportiva para os Jogos da Integração do Idoso (Jiido). A informação foi dada nesta terça-feira (31) pelo professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura.

“Serão realizadas ações em sete modalidades para as pessoas da melhor idade do nosso município, com o evento funcionando das 9h30 até as 14h30. É uma atividade inédita promovida em Apucarana e vamos contar com a presença de vários professores que conduzirão as ações, tendo o incentivo do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Grillo.

De acordo com ele, a atividade faz parte do Governo do Estado, desenvolvida pela Superintendência da Paraná Esporte, em parceria com a Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Esportes.

Os Jogos da Integração do Idoso iniciaram em Guaratuba, em 1995, como proposta do Governo do Estado. O objetivo era criar um projeto de fomento à atividade física e esportiva para pessoas da melhor idade.

O Complexo Esportivo Estação Cidadania, sito à rua Prudente de Moraes esquina com rua Emílio de Menezes, no Jardim América.

Mais informações sobre a capacitação podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Esportes pelo telefone 3422-5184.

Confira a programação:

09h00 – abertura

09h30 – Oficina 1 (vôlei câmbio, vôlei de praia e vôlei no escuro)

10h30 – oficina 2 (peteca)

11h30 – oficina 3 (handebol por zona)

13h30 – oficina 4 (basquete relógio)

14h30 – oficina 5 (jogos de mesa)





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.