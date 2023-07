Apucarana realiza Campeonato Regional de Skate na Praça CEU

Em evento denominado de “Mar Aberto” foi realizado no último sábado (15/07), na Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados), em Apucarana, o Campeonato Regional de Skate. A competição foi promovida pelo Grupo Batalha do Tubarão e pela União do Skate de Apucarana, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura, sendo disputada nas categorias iniciante e amador.

Na categoria iniciante o campeão foi Lucas Dias, com Jeferson Aparecido e Murilo ficando em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Já na categoria amador, o primeiro colocado foi Wellington Martuci, seguido por Ygor Marques e João Victor. Martuci também fez a melhor manobra da competição. Os melhores atletas nas duas categorias são apucaranenses.

“No evento realizado no último final de semana tivemos o campeonato de skate, apresentações de dança e batalhas de rima. Além das medalhas, os destaques na competição regional também receberam premiação em dinheiro e produtos de skate”, destaca Henrique Lopes, que coordenou o campeonato juntamente com Jonas Henrique e Victor Dodô.

“Incentivada pelo prefeito Junior da Femac, a competição do último sábado teve a presença de mais de 50 atletas. O objetivo é promover mais campeonatos de skate e valorizar cada vez mais os competidores do nosso município”, frisa o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

