Apucarana realiza campanha de prevenção de câncer de pele; saiba mais

O atendimento vai acontecer, entre 9 horas e 15 horas, no Ambulatório de Especialidades Dermatológicas

Apucarana realiza amanhã (3) a 22ª edição da Campanha de Prevenção ao Câncer de Pele. Os exames preventivos gratuitos são voltados exclusivamente para pessoas que apresentam manchas com suspeita de câncer de pele.

O atendimento vai acontecer, entre 9 horas e 15 horas, no Ambulatório de Especialidades Dermatológicas – Residência Médica, da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana, localizado na Rua Miguel Simião, 69, próximo ao CentroNorte Shopping Center. Quinze dermatologistas estarão à disposição da população em geral para as consultas. Com base nos anos anteriores, a campanha realiza uma média de 700 atendimentos.

A iniciativa na cidade é coordenada pelo dermatologista Alfredo Baccioti em parceria com a Autarquia Municipal de Saúde (AMS), por meio do ambulatório de dermatologia, que cedera sua estrutura de consultórios, equipamentos, material e profissionais. Caberá aos dermatologistas e residentes de dermatologia da AMS a resolução dos casos e acompanhamento dos pacientes.

A coordenadora do ambulatório de dermatologia Lígia Martins destaca que o atendimento deste sábado é direcionado às pessoas que têm a suspeita de câncer de pele e que ainda não buscaram atendimento. “Aqueles que já são pacientes do nosso ambulatório de dermatologia orientamos para agendarem uma consulta o mais rápido possível”, orienta Lígia.

A ação deste sábado faz parte da campanha Dezembro Laranja “O corpo fala: cuide de sua pele”, desenvolvida anualmente pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Conforme dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), todos os anos surgem 176 mil casos de câncer da pele, o de maior incidência no país. Se diagnosticado no início, a chance de cura do câncer de pele é de 90%.

A principal causa de câncer da pele é a exposição excessiva e sem proteção ao sol. A orientação é para aplicar protetor solar diariamente, usar óculos escuros com protetor UVA e UVB, usar camiseta e chapéu e evitar o sol das 10 às 16 horas.

Fatores de risco do câncer de pele:

– Alguém na sua família tem ou já teve câncer de pele?

– Você já teve mais de 6 queimaduras de sol durante a vida, daquelas que a pele fica muito avermelhada e ardendo?

– Tem muitas sardas ou mais de 50 pintas no corpo?

– Tem pele muito clara, daquela que sempre no sol e nunca bronzeia?

– Está com alguma ferida que não cicatriza?

– Possui alguma pinta no corpo que está se modificando, mudando a cor ou crescendo?

– Já teve câncer de pele?

– Tem mais de 65 anos?

