Da Redação

Apucarana realiza caminhada rural pela Estrada do Bilote

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), realiza no dia 13 de março, a 1ª Caminhada Rural Estrada do Bilote. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 11 de março pelo link.

A concentração para a caminhada de 9 km será no Cine Teatro Fênix, às 7h30, lembrando que o uso de máscaras é obrigatório. Durante a atividade será realizado um café rural, que é opcional aos participantes. Para mais informações ligue telefone (43) 3423-2226.