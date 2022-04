Apucarana realiza caminhada da “Estrada do Bilote”

Da Redação

A prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), promoveu no último domingo a caminhada da “Estrada do Bilote”. Apesar do tempo chuvoso, 182 pessoas de Apucarana, Mauá da Serra, Londrina, Maringá, Marilândia, Cambira, Arapongas e Califórnia, participaram do evento.

De acordo com Maria Agar, secretária da Promatur, o evento integra o Circuito de Caminhadas Rurais de Apucarana e marcou a retomada do calendário. “Essa foi a primeira caminhada de 2022. O percurso de 9 km teve início na início na Estância Kusmaul, com um café da manhã rural por adesão e o finalizou na Diaconia Santo Antônio, no Km 28”, detalha Maria Agar.

Entre os atrativos no caminho estavam a Igreja Ucraniana e a Diaconia do Bilote. O prefeito Junior da Femac e o vereador Luciano Facchiano participaram do momento do aquecimento na Estância Kusmaul.