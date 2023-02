Apucarana realiza cadastramento para pré-conferência municipal

Da Redação

O evento vai dividir os participantes em dois momentos

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) está cadastrando os interessados em participar da pré-conferência Municipal de Saúde, que será realizada no próximo sábado (4), no Cine Teatro Fênix. O evento vai dividir os participantes em dois momentos.

De 8 horas às 12 horas é voltado para dos segmentos dos prestadores de serviço, trabalhadores de saúde e gestores. Na parte da tarde, de 14 horas às 18 horas, será direcionado aos usuários da saúde. No evento são definidas propostas que serão apresentadas e analisadas para aprovação na 12ª Conferência Municipal de Saúde, que vai acontecer nos dias 24 e 25 de março no Cine Teatro Fênix.

“A Conferência Municipal de Saúde é realizada a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor novas diretrizes”, explica o secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega.

O prefeito Junior da Femac destaca a importância da participação nas pré-conferências. “Este é um momento para discutir a saúde que está sendo ofertada na rede municipal. Queremos ouvir e receber sugestões sempre com foco na melhoria da qualidade dos serviços prestados aos apucaranenses”, afirma o prefeito.

A presidente do Conselho Municipal da Saúde, Daniele Peregrino, informa que as inscrições para a pré-conferência encerram na nesta quarta-feira (1), às 16 horas e podem ser feitas pelo link http://www.apucarana.pr.gov.br/site/12a-conferencia-municipal-de-saude-de-apucarana/, ou presencialmente na sede da Autarquia Municipal de Saúde, com a secretária do Conselho Municipal de Saúde, Karina. Endereço é na Rua Tamandaré, 115, Barra Funda. Telefone: (43) 3422-5888.

