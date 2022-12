Apucarana realiza 'aulão' de Kung Fu no Complexo Áureo Caixote

Da Redação

A oportunidade tem como objetivo promover uma confraternização dos praticantes da modalidade de Apucarana

Com apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, o Complexo Esportivo Áureo Caixote realizou, no último domingo (11), um “Aulão” de Kung Fu, promovido pela Associação Shizuka de Kung Fu Wushu. O evento acontece uma vez por ano e tem como objetivo promover uma confraternização dos praticantes da modalidade de Apucarana e de toda a região.

“Nessa temporada tivemos 120 participantes vindos de escolas de várias cidades do estado, com praticantes de 4 a 60 anos de idade. Foi realizada também a cerimônia de graduação dos novos professores e mestres”, frisou o professor Abel Cezar Cândido Bento.

De acordo com ele, a Associação Shizuka de Kung Fu Wushu é berço de todos os atletas da modalidade que representam o município de Apucarana em eventos esportivos oficiais. “Esse ano foi positivo para a associação, pois ganhamos muitos títulos no Campeonato Paranaense, no Brasileiro e nos Jogos Abertos do Paraná Combate. Mostramos a nossa força e o nosso potencial e, queremos muito mais no ano que vem”, destacou Abel.

O experiente mestre apucaranense Waldenir dos Santos agradeceu a todos que estiveram presentes no evento nesse domingo e a Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana pelo apoio à modalidade de Kung Fu.

“O kung fu de Apucarana realiza já há algum tempo um belíssimo trabalho, sempre se destacando nas competições que participa e com certeza tem o nosso apoio e também do prefeito Junior da Femac. É uma modalidade que traz muitas medalhas e troféus para a cidade e que a cada ano revela novos talentos”, disse o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário Municipal de Esportes de Apucarana.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

