Apucarana realiza ato de prevenção de acidentes de trânsito

Nesta terça-feira (18), a partir das 9h30, na Praça Rui Barbosa, um ato público de sensibilização da população para maior segurança no trânsito acontece através da Superintendência Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte de Apucarana.

Na ação, promovida dentro das atividades do Movimento Maio Amarelo, uma motocicleta sinistrada será içada por um guindaste, bem como faixas de alertas e com informações de conscientização serão colocadas em vias estratégicas da cidade, chamando a atenção da sociedade para as principais causadas de mortes e feridos no trânsito.

“Pesquisa promovida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) revela que 90% dos acidentes no trânsito acontecem por falha humana. O uso indevido do celular enquanto se dirige é um dos grandes responsáveis”, revela Vilson Laurentino da Silva, superintendente municipal que, durante o ato, deve apresentar um balanço estatístico do trânsito em Apucarana no primeiro quadrimestre do ano. “Em média, cerca de 40 mil brasileiros morrem todos os anos em desastres automobilísticos, transformando o tráfego do país no 5º mais violento do mundo”, conta.

A ideia de içar uma motocicleta envolvida em acidente partiu dos próprios agentes de trânsito. “Certamente é uma ação que vai chamar a atenção das pessoas para a relevância do tema”, argumenta Silva. Ligado ao Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), a superintendência conta atualmente com 16 agentes.

“Nossa equipe realiza diariamente a fiscalização do trânsito e a orientação dos condutores, mas com este ato em específico, visamos sensibilizar a população como um todo para a importância de se respeitar a lei de trânsito, agindo com maior tolerância e atenção”, pontua Silva, que é major da reserva da Polícia Militar do Paraná, onde acumulou vasta experiência no setor.

O que é – Movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito, o Maio Amarelo 2021 tem como lema: “Respeito e Responsabilidade: pratique no trânsito”. “Trata-se de uma ação que acontece no mundo todo, colocando em pauta o tema segurança viária e mobilizando toda a sociedade”, reforça Vilson Laurentino da Silva, superintendente de Segurança, Trânsito e Transporte.

Por que maio? – Em 11 de maio de 2011, a ONU decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito. Com isso, o mês de maio se tornou referência mundial para balanço das ações que o mundo inteiro realiza. O amarelo simboliza atenção e também a sinalização e advertência no trânsito.