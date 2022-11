Apucarana realiza ações pelo fim das violências contra a mulher

Da Redação

No Brasil a Campanha inicia no dia 20 de novembro, em menção ao dia Nacional da Consciência Negra

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal da Mulher e Assuntos da Família, abre hoje (18) a programação da Campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim das Violências Contra as Mulheres. A ação vai se concentrar no Espaço das Feiras, na “Super Sexta da Economia Solidária”, a partir das 18 horas, prestando orientação e incentivando o envolvimento e participação comunitária pela causa.

A mobilização na noite desta sexta, envolve a parceria da Secretaria Municipal da Mulher, Procuradoria da Mulher e Conselho Municipal de Direitos da Mulher.

Durante 16 dias, entre dia 25 de novembro e 10 de dezembro, mais de 180 países em todo mundo intensificam ações e estratégias de enfrentamento a violência contra a mulher visando romper com a naturalização da violação de direitos e preconceito contra a mulher. No Brasil a Campanha inicia no dia 20 de novembro, em menção ao dia Nacional da Consciência Negra.

“Apucarana, comprometida com a sua população, não fica de fora desse movimento. Entre os dias 18 de novembro e 10 de dezembro, a gestão do prefeito Junior da Femac fará uma grande mobilização com o objetivo orientar, sensibilizar e chamar a atenção da população pelo fato de que a violência contra a mulher é um fenômeno social complexo, consistindo numa violação de direitos humanos, que precisa ser denunciado e enfrentado por todos diariamente”, afirma Denise Canesin.

Palestra

No próximo domingo (20), no Dia Nacional da Consciência Negra, a Prefeitura de Apucarana promoverá um momento de reflexão sobre as contribuições do povo negro para a formação da identidade brasileira, o combate ao racismo e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Neste dia, a professora da Universidade Estadual de Londrina, Adevanir Aparecida Pinheiro, ministra, no Cine Teatro Fênix, às 17h30, a palestra “A importância da diversidade étnica e cultural, a educação das relações étnico-raciais e o combate ao Racismo”. O convite é aberto a toda população.

