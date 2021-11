Da Redação

Apucarana realiza ações especiais no "Dia D" da dengue

A Prefeitura de Apucarana divulgou que, por meio da Autarquia Municipal de Saúde (AMS) e da Divisão de Controle de Endemias, realizou neste último sábado (27) uma ação contra a dengue na Praça Rui Barbosa e no Espaço das Feiras.

continua após publicidade .

Evento foi marcado por distribuição de panfletos com orientações sobre cuidados de prevenção da doença e de mudas de citronela.

A citronela é um repelente natural do Aedes aegypti e cada planta mantém o mosquito afastado numa área de até 50 metros quadrados. Nas barracas, instaladas na Praça Rui Barbosa, agentes de endemias realizaram demonstração do ciclo reprodutivo do aedes aegypti.

continua após publicidade .

No local também estavam expostas larvas vivas do mosquito da dengue. A ação de panfletagem foi estendida no comércio da área central.

“Temos utilizado todos os mecanismos de controle preconizados na área da saúde para prevenção e combate à dengue, desde o trabalho de campo de 65 agentes, com vistorias as casas, orientações à população divulgação de dados, além da ação que envolve o Meio Ambiente que é a coleta gratuita e destinação correta de pneus. O combate a dengue está entre as prioridades da saúde em nossa cidade. Apelo para que a população se junte ao poder público nesta luta cuidando dos seus quintais”, afirma o prefeito Junior da Femac.

O último levantamento de Índice Rápido do Aedes (Lira) apontou um índice de infestação de 1,7% em Apucarana, acima do preconizado pelo Ministério da Saúde, que é de 1%. Desde o início do novo ciclo epidemiológico, em agosto, Apucarana registrou 1 caso de dengue e 70 notificações. Com relação a Chikungunya, também foi 1 caso positivo e 11 notificações.