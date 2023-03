Apucarana realiza a terceira etapa do Torneio Bocha Paraná

Da Redação

Evento acontece partir das 8h30, na cancha do Parque Biguaçu

Com a participação de representantes de mais de 15 municípios do Estado, será realizada neste sábado (25), a partir das 8h30, na cancha do Parque Biguaçu, em Apucarana, a terceira etapa do Torneio Bocha Paraná, competição que conta com o apoio da Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Esportes. As quatro melhores duplas do evento esportivo serão premiadas com troféus e da quinta a oitava colocação os jogadores receberão medalhas.

“Pela segunda vez vamos sediar uma etapa do Torneio Bocha Paraná, sendo que a primeira competição aconteceu no mês de maio do ano passado. Naquela ocasião a disputa teve a presença de 32 duplas”, destaca Edevaldo Gasparello, que coordena a equipe apucaranense no evento.

Na etapa do Bocha Paraná de Apucarana em 2022, os campeões foram os jogadores Luciano (Altônia) e Flávio (Santa Mariana). Os apucaranenses Márcio e Adriano ficaram na segunda colocação. José Amadeu e Candinho, de Umuarama, terminaram a competição em terceiro lugar, enquanto Edenilson (Apucarana) e Mimi (Maringá) conseguiram a quarta posição.

“Mais uma vez estamos apoiando o Torneio Bocha Paraná em nosso município recebendo de braços abertos os jogadores das outras cidades, com a competição tendo o suporte do prefeito Junior da Femac e do vice-prefeito Paulo Vital”, frisa o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

O Torneio Bocha Paraná de 2023 tem a realização de 12 etapas. As duas primeiras competições ocorreram nas cidades de Altônia (janeiro) e Maringá (fevereiro). Depois da etapa neste sábado (25) de Apucarana os outros eventos serão disputados nos seguintes municípios: Porto Rico (abril), Umuarama (maio), Maringá (junho e julho), Jesuítas (agosto), Terra Boa (setembro), Santa Cruz de Monte Castelo (outubro), Umuarama (novembro) e Maringá (dezembro).

