Apucarana realiza a Caminhada Internacional da Lua; saiba mais

A Promatur classificou o percurso como de “esforço físico significativo e de meio moderadamente severo”

Os apreciadores de atividades na natureza estão convidados a pegar suas lanternas e participar de mais uma caminhada noturna em Apucarana. A "Caminhada Internacional da Lua", que tem um percurso de 12 quilômetros em meio a propriedades rurais, vai acontecer no dia 26 de novembro.

A realização é da Secretaria Municipal da Promoção Artística, Cultural e Turística de Apucarana (Promatur), em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR Paraná) e Anda Brasil. As inscrições devem ser feitas pelo site.

Com duração de cerca de 120 minutos, a coordenação da caminhada classificou o percurso como de “esforço físico significativo e de meio moderadamente severo”.

A secretária da Promatur, professora Maria Agar, afirma que haverá ônibus que sairá às 19 horas, da Praça Valmor dos Santos Giavarina, e levará os participantes até o local de início da caminhada. “A caminhada iniciará às 19h30 da sede da Fazenda Ubatuba e o término será na Capela Nossa Senhora Aparecida, no Patrimônio do Barreiro. De lá, o ônibus levará os caminhantes de volta até a praça”, completa a secretária da Promatur.

Mário Felipe, coordenador municipal do turismo, afirma que a Caminhada da Lua é a opção noturna do calendário de caminhadas oferecido pelo Município. “Durante o percurso os participantes terão a experiência única de conhecer um pouco mais do cenário rural e apreciar a noite”, pontua Mário Felipe, acrescentando que haverá durante o percurso pontos de apoio com água e banheiros químicos.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 43 3423-2944 ou 43 99986-4185 e pelo e-mail turismo@apucarana.pr.gov.br





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

