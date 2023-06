Apucarana realiza a 5ª edição do Festival do Dragão de Kung Fu

O Complexo Esportivo Áureo Caixote, em Apucarana, sediará neste sábado (24/6), a partir das 8 horas, a 5ª edição do Festival do Dragão de Kung Fu. O evento tem o apoio da Secretaria Municipal de Esportes, do Conselho Municipal de Esportes e da Autarquia Municipal de Educação (AME), a organização da Escola Chen Tai Chi de Apucarana e a supervisão da Associação Shizuka e da Federação Paranaense da modalidade.

O professor Abel Cezar Cândido Bento, coordenador geral, disse que o festival reunirá 250 atletas apucaranenses. “Esse festival é o maior evento esportivo das categorias de base do kung fu no Brasil e tem o objetivo de promover a inclusão social, disciplina, autoconfiança, saúde física e mental, além de ensinar valores como respeito, autocontrole e trabalho em equipe a jovens e crianças de Apucarana”, destaca Abel.

De acordo com ele, muitos dos atletas que participarão do 5º Festival do Dragão fazem parte das oficinas esportivas que são realizadas pela Secretaria Municipal de Esportes, com as atividades ocorrendo nas escolas municipais, no Complexo Esportivo Estação Cidadania e no Centro da Juventude Alex Mazaron.

Ainda nesse ano os atletas apucaranenses disputarão o Paranaense, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Mundo de Kung Fu. A primeira competição será realizada no dia 16 de julho em Campo Mourão, o campeonato nacional acontecerá no dia 6 de setembro em Bombinhas-SC e a copa ocorrerá nos dias 16 e 17 também do mês de setembro em Lima no Peru.

“O festival conta com o apoio total do prefeito Junior da Femac, vem se tornando tradicional no município e é realizado com a meta de revelar novos talentos no esporte. Apucarana tem se destacado nos últimos anos no kung fu, conquistando títulos em várias categorias nas competições estaduais e nacionais”, diz o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.

