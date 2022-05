Apucarana realiza a 3ª etapa do Torneio Bocha Paraná

Da Redação

A Prefeitura de Apucarana informa, nesta quinta-feira (12), que a cancha do Parque Biguaçu sediará, no dia 21 de maio, a partir das 09h, a 3ª etapa do Torneio Bocha Paraná de Duplas, competição que conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura.

O técnico da equipe apucaranense, Edevaldo Roberto Gasparello, que está na coordenação do evento esportivo, disse que o torneio reunirá mais de 25 duplas de todo o Estado. “A competição terá participantes de 17 cidades, com Apucarana devendo ser representada por seis duplas”, destaca Gasparello.



Estão inscritos competidores de Apucarana, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, Santa Cruz do Monte Castelo, Altônia, Assis Chateaubriand, Jesuítas, Palmital, Araruna, Flórida, Maringá, Cornélio Procópio, Santa Mariana, Jandaia do Sul, Ivaiporã, Borrazópolis e Marumbi.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes, destaca que a competição tem o incentivo do prefeito Junior da Femac. “A Prefeitura está apoiando e dando todo o suporte para a realização do torneio, que reunirá os principais jogadores do Paraná. A bocha de Apucarana tem história e está voltando com tudo no pós-pandemia”.

A segunda etapa do Torneio Bocha Paraná de Duplas foi realizada no final do mês passado em Umuarama, com Apucarana sendo representada pelos jogadores Alziro Sarachi, Luiz Carlos Gasparotti, Clodoaldo Correa Gasparotti, Felipe Marlon Laurentino Alves e Edevaldo Roberto Gasparello.

A dupla formada por Luiz e o Clodoaldo (pai e filho) foi eliminada na primeira fase, enquanto Alziro e Felipe chegaram à terceira fase. Edevaldo, que formou dupla com Sebastião Frez, de Umuarama, obteve a quarta colocação. A segunda etapa do torneio contou com a participação de 37 duplas.

