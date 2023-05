Apucarana realiza a 3ª edição da CorriDownT21 no Lago Jaboti

A Associação Download de Síndrome de Down, de Apucarana, promoveu nesse domingo pela manhã (28), no Parque do Lago Jaboti, a 3ª edição da CorriDownT21, em evento realizado com o objetivo de fortalecer a entidade e que contou com apoio da Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Esportes.

Estiveram presentes o prefeito Junior da Femac, os vereadores Luciano Augusto Molina Ferreira e Rodrigo Lievore, o Recife, o secretário municipal de Esportes, Tom Barros, o secretário municipal de Agricultura, Gerson Canuto, a presidente da Associação Download de Apoio à Síndrome de Down de Apucarana, Flávia Sabóia, e as diretoras fundadoras da entidade, Liana Bassi e Fabíola Acosta.

Os inscritos, que receberam uma camiseta alusiva ao evento, participaram de uma caminhada e de corridas de 3 e de 6 quilômetros no entorno do parque, com a largada acontecendo em frente ao Jaboticão Lanches.

“Em Apucarana ninguém corre só, ninguém fica para trás, todos são importantes e a CorriDown mostra claramente isso, com um correndo pelo outro, é o que estamos fazendo aqui nesse domingo”, destaca o prefeito Junior da Femac.

“Foi um belo evento realizado numa parceria com a Secretaria de Esportes e com a Câmara Municipal ajudando da maneira que pode. Parabenizo a todas as diretoras da associação pela luta e destacando que a inclusão é muito importante”, cita Luciano Molina, presidente da Câmara Municipal.

“Foi emocionante poder ver as pessoas prestigiando o nosso evento mesmo com chuva, com muitos participantes de Apucarana e da região e, todos em favor da inclusão”, disse Liana Bassi, que preside a Federação Paranaense das Associações de Síndrome de Down (Fepasd) e é fundadora da entidade em Apucarana.

“Ficamos felizes em apoiar a terceira edição da CorriDown, de poder sentir a satisfação e a alegria de muitas famílias, das crianças e dos adolescentes, numa ação da sociedade em combater o preconceito e de falarmos da necessidade de inclusão”, frisa o secretário de Esportes, Tom Barros.

SÍNDROME DE DOWN – A síndrome de Down ou trissomia do 21 (T21), não é uma doença, mas sim uma mutação do material genético humano e não impede que as pessoas com T21 tenham uma vida autônoma. As pessoas com síndrome de Down e aqueles que vivem e trabalham com elas em todo o mundo organizam e participam de atividades e eventos para aumentar a conscientização pública e criar uma voz global única para defender os direitos, inclusão e bem-estar das pessoas com síndrome de Down.

