Apucarana realiza a 28ª edição do Dia do Desafio

Confirmação da data aconteceu nesta quarta

O prefeito Junior da Femac garantiu nessa quarta-feira (26/04) no gabinete municipal depois de encontro com a gerência do Serviço Social do Comércio (Sesc), apoio total a 28ª edição do Dia do Desafio que acontecerá da meia noite às 21 horas do dia 31 de maio. Na ocasião, ele se reuniu com o gerente executivo do Sesc Apucarana, Ronaldo Romani Ficagno, com a técnica de atividades da instituição, Graziela Meireles Navas e, com o Secretário Municipal de Esportes, José Marcelino da Silva, o Grillo, definindo detalhes do evento que é realizado anualmente no município.

Durante a reunião foi divulgado que o lançamento do Dia do Desafio está marcado para o dia 10 de maio, a partir das 9 horas, na unidade do Sesc. Também nessa data, fazendo parte do evento, iniciará uma campanha de arrecadação de caixas de leite, com todo o alimento sendo doado para entidades assistenciais do município. A campanha vai até o dia 31 de maio.

De acordo com o prefeito Junior da Femac, o objetivo é mobilizar o maior número de pessoas a realizarem pelos menos 15 minutos de atividades físicas. “Vamos movimentar toda a nossa comunidade, envolvendo os colégios estaduais e particulares, as escolas municipais, as indústrias, o comércio e as repartições públicas, com o objetivo de combater o sedentarismo, estimular a prática de atividade física e ter um estilo de vida mais saudável”, destaca o prefeito Junior da Femac.

Segundo Ficagno, tudo está sendo preparado para o evento. “Estamos convidando toda a comunidade para participar do Dia do Desafio, que é um movimento mundial do combate ao sedentarismo. O evento também é aberto para todas as cidades que nós cuidamos que são doze na nossa região e nesse ano não teremos a tradicional competição entre os municípios. Então o desafio é bater o nosso último número que foi da temporada passada”, frisa Ficagno, que entregou ao prefeito Junior da Femac, o Livro “Coração Empreendedor”, contando a trajetória do empresário e vice-governador do Estado, Darci Piana, que também preside o Sistema Fecomércio Sesc Senac Paraná.

Ficagno reforça ainda que as pessoas que forem realizar as atividades individualmente ou em grupos devem registrar a presença no site www.sescpr.com.br/ddd e também marcar nas redes sociais, por meio de postagens com as hashtags: #DiaDoDesafio e #SescPR, bem como marcações promocionais que o município vier a adotar.

“No ano passado o evento foi um sucesso, com Apucarana registrando a participação de 51.474 pessoas, com as atividades sendo desenvolvidas em todo o município. A meta é promover a prática regular de atividades físicas e levar as pessoas à adoção de um estilo de vida mais saudável”, cita o professor Grillo.

Mais informações sobre a 28ª edição do Dia do Desafio podem ser obtidas pelo telefone (43) 3308-2500, em horário comercial.

