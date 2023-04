Apucarana realiza a 20ª edição dos Jogos dos Escoteiros

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Complexo Esportivo Lagoão

O município de Apucarana sediará neste sábado e domingo (15 e 16), a 20ª edição dos Jogos dos Escoteiros (JOES), competição regional realizada nas categorias masculina e feminina, promovida pelo Grupo Escoteiro Dom Bosco e que conta com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes.

continua após publicidade .

De acordo com Robson Martussi, coordenador dos métodos educativos do evento, os JOES foram criados com o objetivo de incentivo a prática esportiva e integração entre os jovens escoteiros pertencentes à região norte do Estado.

- LEIA MAIS: Festa de Santo Expedito acontece neste final de semana, em Apucarana

continua após publicidade .

A solenidade de abertura ocorrerá neste sábado, às 8h30, no Ginásio de Esportes José Antônio Basso (Lagoão). Serão disputadas as modalidades de basquetebol, voleibol, futsal, handebol e natação. “Também haverá outras atividades como disputa de peteca, boliche, bola queimada, chute ao gol e corrida maluca. No domingo, as competições estarão voltadas para o atletismo com corrida, saltos, arremesso de peso e lançamento de dardo. Serão dois dias de muita alegria, diversão e de confraternização”, destaca Martussi.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes, disse que a competição terá disputas no Complexo Esportivo Lagoão, no Colégio Alberto Santos Dumont e na piscina térmica do Centro da Juventude Alex Mazaron. “A solenidade de premiação aos melhores colocados será no domingo, a partir das 15 horas, no Lagoão, com o evento tendo o incentivo do prefeito Junior da Femac e do vice-prefeito Paulo Vital”, frisa o professor Grillo.

Além da presença do Grupo Dom Bosco, de Apucarana, também estarão presentes os grupos Guarani, de Rolândia; Guy de Larigaudie, de Paranavaí; Pássaros da Paz, de Arapongas; Verde Vale, de Londrina; Novo Horizonte e Verde Canção, ambos de Maringá. São mais de 350 inscritos, entre jovens e adultos e, que são voluntários do Movimento Escoteiro.

continua após publicidade .

O Grupo Escoteiro Dom Bosco promoveu o evento em 2018 e a última edição aconteceu em Rolândia em 2019. As competições de 2020, 2021 e 2022 não foram realizadas devido à covid-19. A edição dos JOES em 2023 marca o retorno das atividades esportivas.

A 20ª edição vem sendo preparada desde julho do ano passado. A equipe organizadora, coordenada pelos chefes Deric Ceranto e Robson Martussi, tem se empenhado muito para que todos aproveitem ao máximo o evento. “A expectativa é muito grande tanto para as crianças e os jovens, quanto para a chefia. É uma alegria imensa para todos nessa retomada significativa para o Movimento Escoteiro”, ressalta Carla Costa, diretora-presidente do Grupo Escoteiro Dom Bosco.





Fonte: Prefeitura de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News