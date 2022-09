Apucarana realiza a 11ª edição do MSC Sanda Combat; saiba mais

Da Redação

A competição retornou após não ter sido realizada por dois anos

Com a disputa de 13 combates, o Ginásio de Esportes Anis Abujanra do Clube 28 de Janeiro, de Apucarana, foi palco neste sábado (10) da 11ª edição do MSC Sanda Combat. A competição, que reuniu atletas do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e do Paraguai, teve lutas nas modalidades de MMA (mixed martial arts), K1, muay-thai, submission e karatê combate.

O coordenador do evento, Silvano Ferreira de Souza, disse que o MSC voltou com toda força nessa temporada. “A competição não foi realizada nos dois últimos anos devido à pandemia da covid-19 e nesse retorno tivemos grandes duelos, lutas de alto nível, principalmente no MMA. Já estamos pensando na realização da 12ª edição que acontecerá em novembro, faltando definir a data e o local. Agradecemos ainda o público que compareceu no sábado em nosso evento, pois conseguimos arrecadar 245 litros de leite, que foram doados para o Hospital da Providência”, destaca Souza.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, acompanhou uma parte da competição. “Foi um belo evento disputado no ginásio do Clube 28 de Janeiro, presenciado por um bom público que acompanhou boas lutas envolvendo atletas de todo o país e até do Paraguai”, frisa o prefeito Junior da Femac.

No principal combate do evento, no MMA na categoria 84 quilos, o apucaranense Rafael Teixeira, do Bigato Jiu-jitsu, derrotou por nocaute aos 11 segundos do segundo round o atleta Martin Farley, do Corinthians-SP. Foi a 11ª vitória de Teixeira na modalidade.

Também no MMA aconteceram duas lutas internacionais, com o araponguense Vitor Pereira vencendo por pontos o paraguaio Carlos El Kuriju, enquanto Marcelo Sparling, do Paraguai, derrotou por nocaute o curitibano Mário Fumagali.

Os outros vitoriosos no MMA foram Cleiton Rocha (Santa Catarina), Bruce Miguel Gentiline (Siqueira Campos) e Lucas Gabriel (Curitiba).

Pelo K1 venceram as suas lutas os atletas Pedro Bertucci (Apucarana), que ganhou o cinturão em sua categoria, Samuel Guerra (Campo Mourão), José Átila (São Paulo) e Vinícius Pontes (Londrina).

No muay-thai, o mourãoense John Lyon venceu Maicon França; no submission, Stanley Santos, de Guarapuava, ganhou de Ricardo Garcia, e no karatê combate a vitória foi de Felipe Hink, de São Paulo, diante de João Moreira.

A competição teve o apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana e do Hospital da Providência, com patrocínio da Trans Apucarana, Auto Socorro Gomes, Piracema, Empório das Especiarias, Essencial Jeans, Hornet.22, Empório.com, DNA Comunicação Visual, AS Alto da Serra, Kaoru Sushi, Beneficia Corretora de Seguros, A Gráfica, GKF, Rodo Bressan, Extra Açaí, Shiroi e Eletran.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

