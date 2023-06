Apucarana realiza a 1ª edição da Copa Norte de Fisiculturismo

Apucarana sediará nos dias 30 de setembro e 1º de outubro no Cine Teatro Fênix, a 1ª edição da Copa Norte de Fisiculturismo, competição promovida pela Federação Internacional de Fisiculturismo e Fitness (IFBB) e que conta com apoio do Conselho Municipal de Esportes da Prefeitura. A oficialização do evento aconteceu nessa sexta-feira (02/06), durante reunião com o prefeito Junior da Femac, com o secretário municipal de Esportes, Tom Barros, o coordenador geral da copa, Marcel França, e os atletas Hugo Rafael do Carmo, Kenny Willian Brasil, Maicon França, Cleiton Domingues, Luiz Felipe Santos, Andressa Urtado e Jaqueline Yuri.

“Apucarana sempre trazendo grandes competições e agora está de portas abertas para a disputa da Copa Norte de Fisiculturismo valorizando os nossos atletas, num esporte que está crescendo muito no município”, destaca o prefeito Junior da Femac.

“Estamos contentes por realizar a copa no Cine Teatro, que é o local ideal para a disputa, que terá a presença de mais de 150 atletas competindo em várias categorias. Além de vários competidores do Estado, teremos também a participação de atletas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Nos dois dias a competição iniciará às 10 horas”, frisa o coordenador Marcel França.

“É um campeonato inédito em Apucarana e que terá a participação dos melhores atletas do sul do país nas categorias masculina e feminina. A entrada para os dois dias de competição é gratuita e com certeza vai atrair um bom público”, disse o professor Tom Barros.

A competição será realizada nas seguintes categorias: masculino – games classic, clássico, classic physique, muscular men´s physique e men´s physique; feminino – wellness fitness, body fitness, woman´s physique, bikini fitness, fit model e fit pairs.

