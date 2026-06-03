Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
ARTE E CULTURA

Apucarana realiza 4ª Conferência Municipal de Cultura com foco em inovação e participação popular

Evento reúne artistas, produtores culturais e comunidade para debater políticas públicas e o futuro da cultura no município

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.06.2026, 12:37:21 Editado em 03.06.2026, 12:37:06
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Apucarana realiza 4ª Conferência Municipal de Cultura com foco em inovação e participação popular
Autor secretário municipal de Cultura e Turismo, Rodrigo Almeida - Foto: Divulgação


A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realiza nesta quinta-feira (4), feriado de Corpus Christi, a 4ª Conferência Municipal de Cultura. Com o tema "Construindo o futuro da cultura: inovação, memória e participação popular", o encontro acontece no Cine Teatro Fênix e pretende reunir artistas, produtores culturais, entidades e a comunidade para discutir propostas e políticas públicas para o setor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- LEIA MAIS: Curso gratuito de Cuidador do Idoso está com inscrições abertas em Apucarana

A programação contará com fóruns setoriais que abrangem diversas áreas culturais, permitindo a participação de representantes de diferentes segmentos da sociedade.

Entre os setores contemplados estão:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

• Artes Plásticas, Artes Visuais, Design, Arte Digital e Moda;

• Artesanato e Gastronomia;

• Teatro, Circo, Dança e Audiovisual;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

• Livro, Leitura, Literatura e Produção Cultural;

• Cultura Popular, Patrimônio Cultural, Cultura Afro-Brasileira e Indígena;

• Organizações Não Governamentais;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

• Música.

De acordo com o secretário municipal de Cultura e Turismo, Rodrigo Almeida, a conferência é um dos principais espaços para o planejamento das ações culturais do município.

"O objetivo não é apenas discutir políticas públicas, mas também ouvir os agentes culturais, receber ideias e projetos que possam contribuir para o fortalecimento da cultura em Apucarana. Além disso, teremos a formação do novo Conselho Municipal de Cultura, que desempenha um papel fundamental na discussão de projetos e na viabilização de recursos para o setor", destacou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O secretário explica que o credenciamento para quem deseja participar da conferência, integrar o conselho ou atuar como delegado será realizado das 8h às 9h. A programação também contará com apresentações artísticas e recepção musical do saxofonista Fernando Machado.

"Todos estão convidados a participar. Claro que esperamos a presença dos artistas, produtores culturais e trabalhadores da área, mas a conferência é aberta a toda a população. A cultura é construída coletivamente e a participação popular é essencial nesse processo", reforçou Rodrigo Almeida.

Além dos debates, a conferência terá como missão eleger os novos representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Cultura, órgão responsável por acompanhar, discutir e propor ações para o desenvolvimento cultural da cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A iniciativa busca ampliar a participação popular nas decisões relacionadas ao setor cultural, promovendo o diálogo entre artistas, agentes culturais, gestores públicos e a comunidade, contribuindo para a construção das políticas culturais que irão nortear Apucarana nos próximos anos.

Apucarana realiza 4ª Conferência Municipal de Cultura com foco em inovação e participação popular
AutorFoto: Lis Kato/ TNOnline


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Artes e Cultura Conferência Municipal CULTURA Desenvolvimento Cultural participação popular políticas públicas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV