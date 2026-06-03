Apucarana realiza 4ª Conferência Municipal de Cultura com foco em inovação e participação popular
Evento reúne artistas, produtores culturais e comunidade para debater políticas públicas e o futuro da cultura no município
A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realiza nesta quinta-feira (4), feriado de Corpus Christi, a 4ª Conferência Municipal de Cultura. Com o tema "Construindo o futuro da cultura: inovação, memória e participação popular", o encontro acontece no Cine Teatro Fênix e pretende reunir artistas, produtores culturais, entidades e a comunidade para discutir propostas e políticas públicas para o setor.
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A programação contará com fóruns setoriais que abrangem diversas áreas culturais, permitindo a participação de representantes de diferentes segmentos da sociedade.
Entre os setores contemplados estão:
• Artes Plásticas, Artes Visuais, Design, Arte Digital e Moda;
• Artesanato e Gastronomia;
• Teatro, Circo, Dança e Audiovisual;
• Livro, Leitura, Literatura e Produção Cultural;
• Cultura Popular, Patrimônio Cultural, Cultura Afro-Brasileira e Indígena;
• Organizações Não Governamentais;
• Música.
De acordo com o secretário municipal de Cultura e Turismo, Rodrigo Almeida, a conferência é um dos principais espaços para o planejamento das ações culturais do município.
"O objetivo não é apenas discutir políticas públicas, mas também ouvir os agentes culturais, receber ideias e projetos que possam contribuir para o fortalecimento da cultura em Apucarana. Além disso, teremos a formação do novo Conselho Municipal de Cultura, que desempenha um papel fundamental na discussão de projetos e na viabilização de recursos para o setor", destacou.
O secretário explica que o credenciamento para quem deseja participar da conferência, integrar o conselho ou atuar como delegado será realizado das 8h às 9h. A programação também contará com apresentações artísticas e recepção musical do saxofonista Fernando Machado.
"Todos estão convidados a participar. Claro que esperamos a presença dos artistas, produtores culturais e trabalhadores da área, mas a conferência é aberta a toda a população. A cultura é construída coletivamente e a participação popular é essencial nesse processo", reforçou Rodrigo Almeida.
Além dos debates, a conferência terá como missão eleger os novos representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Cultura, órgão responsável por acompanhar, discutir e propor ações para o desenvolvimento cultural da cidade.
A iniciativa busca ampliar a participação popular nas decisões relacionadas ao setor cultural, promovendo o diálogo entre artistas, agentes culturais, gestores públicos e a comunidade, contribuindo para a construção das políticas culturais que irão nortear Apucarana nos próximos anos.