Apucarana realiza 2ª etapa do Circuito de Corridas de Rua das Escolas

Acontece neste domingo (26), a partir das 10 horas, no Parque do Lago Jaboti, em Apucarana, a segunda etapa do Circuito de Corridas de Rua das Escolas Municipais. Nesta etapa vão competir 650 alunos de 12 estabelecimentos de ensino, com o objetivo de proporcionar aos participantes condições para melhorar a capacidade física, a socialização, bem como desenvolver o gosto pela prática do atletismo, difundido nas escolas municipais, além de coroar o trabalho físico, técnico e tático dos alunos.



A segunda etapa será disputada nas categorias A (alunos nascidos no ano de 2014), B (alunos nascidos no ano de 2013) e C (alunos nascidos no ano de 2012 e 2011). A categoria A terá percurso de 400 metros, a B de 600 metros e a C de 800 metros. Os três primeiros colocados de cada categoria (masculino e feminino) recebem troféus e os demais atletas ganham medalhas de participação.

Estão inscritos alunos das escolas Presidente Médici, Joaquim Vicente de Castro, José Brazil Camargo, José de Alencar, Fernando José Acosta, Padre Antônio Vieira, Humberto de Alencar Castelo Branco, João Batista, Plácido de Castro, Madalena Coco, Idalice Moreira Prates e Marta Pereira Silva.

A terceira etapa está marcada para o dia 28 de agosto, no Jardim Ponta Grossa, com largada em frente do Ginásio de Esportes Adildo Mecenas (Cebolão). Já a quarta e última etapa do circuito será disputada no dia 9 de outubro no Parque do Lago Jaboti.

A competição é organizada pela Autarquia Municipal de Educação (AME) e Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.