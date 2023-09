Apucarana realiza 2ª Conferência Municipal da Juventude

Foi realizada nesta quarta-feira (27), no auditório do Senac, a abertura da 2ª Conferência Municipal da Juventude, que tem como tema “Reconstruir no presente, construir o futuro: desenvolvimento, direitos, participação e bem viver”. A programação desta quarta-feira foi destinada a debates e apresentação de propostas.

continua após publicidade

Nesta quinta-feira (28), no segundo dia do evento, a partir das 8h30, acontece a plenária para aprovação das propostas de políticas públicas do município para a área, bem como eleição dos delegados para conferência estadual da juventude. A conferência reúne representantes dos diretórios centrais estudantis, grêmios estudantis, de faculdades e universidades de Apucarana, pastoral da juventude, do Núcleo Regional de Educação, e conselheiros municipais da juventude, outras formas organizadas da sociedade.

-LEIA MAIS: Confira os candidatos ao Conselho Tutelar em Apucarana e Arapongas

continua após publicidade

“Estamos aqui para entender as demandas da juventude. É um momento de vocês externarem o que precisam e nossa função é trazer melhorias para comunidade apucaranense”, afirma o secretário municipal de Assuntos Estratégicos, Danylo Acioli, representando o prefeito Junior da Femac, que estava cumprindo agenda em Brasília.

A abertura da conferência teve a participação do superintende da Assistência Social, Emerson Garcia; da representante da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família, Juliana Rinaldi; dos secretários municiais do Esporte Tom Barros, e da Agricultura Gerson Canuto; do diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), Ivanildo da Silva, e da presidente do Conselho Municipal da Juventude, Marta Elisana.

A Conferência Municipal da Juventude é promovida pela prefeitura, por meio Secretaria Municipal da Assistência Social, e pelo Conselho Municipal da Juventude.

Siga o TNOnline no Google News