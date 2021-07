Da Redação

Apucarana realiza 15º Encontro da Mulher Negra; vídeo

O Movimento Apucaranense da Consciência Negra (Macone) realiza nesta quinta-feira (22) o 15º Encontro Municipal da Mulher Negra.

continua após publicidade .

O evento acontecerá de forma on-line por causa da pandemia e terá a participação estendida dessa maneira a toda população.

Às 19h as professores Mara Prates - psicóloga do Macone, Susan Camargo - pesquisadora da UEL, Cristina Gabriel - Unicesumar e a ativista do Macone, dentista Jandira Soares estarão debatendo o tema.

continua após publicidade .

O Encontro da Mulher Negra é realizado pela Prefeitura de Apucarana com o Macone e a Pastoral Afro-brasileira.

Assista a entrevista com Carlos Figueiredo, presidente do Macone: