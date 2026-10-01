Apucarana realiza 1º Seminário Municipal de Acolhimento Familiar em outubro

Iniciativa marcada para o dia 23 de outubro reunirá integrantes da rede socioassistencial e do Poder Judiciário para alinhar ações de proteção

A Prefeitura de Apucarana realiza no dia 23 de outubro o I Seminário Municipal de Acolhimento Familiar, no Cine Teatro Fênix, com programações nos períodos da manhã, das 8h às 12h, e da tarde, das 13h às 17h. O evento inédito tem como objetivo mobilizar a rede socioassistencial e sensibilizar a sociedade sobre a importância de garantir proteção, afeto e convivência familiar a crianças e adolescentes afastados temporariamente do convívio original por determinação da Justiça. As inscrições são gratuitas, possuem vagas limitadas e devem ser feitas previamente pela internet por meio de formulário eletrônico.

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Organizado para integrar os diferentes setores do Sistema de Garantia de Direitos, o encontro reunirá representantes da gestão municipal, Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. O prefeito Rodolfo Mota ressalta que o seminário é um passo fundamental para qualificar a atuação conjunta das equipes que operam o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora (SAF) no município, garantindo rotina de cuidado e amparo durante o cumprimento das medidas protetivas.

Com o tema "Fortalecimento do Serviço de Acolhimento e da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente", a programação contará com palestras de especialistas da área, incluindo Neusa Cerutti, diretora técnica do Instituto Acolher, e Natália Figueiredo, doutora em Serviço Social pela UERJ. O debate jurídico e institucional terá a participação do desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, Sérgio Luiz Kreuz, e do promotor de Justiça do Ministério Público do Paraná, Luciano Machado de Souza.

Segundo a secretária municipal de Assistência Social, Fabíola Carrero, a iniciativa dá continuidade ao trabalho de aprimoramento da rede de proteção, que recentemente promoveu capacitações em parceria com o Conselho Municipal de Assistência Social. Além do alinhamento de procedimentos técnicos e da troca de experiências entre os órgãos públicos, o seminário visa ampliar o conhecimento da população sobre o acolhimento temporário, reforçando seu papel protetivo e de garantia de direitos para o público infantojuvenil.