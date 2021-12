Da Redação

Apucarana realiza 1ª Caminhada Rural Estrada Bela

Foi realizada no último domingo a 1ª Caminhada Rural Estrada Bela, uma atividade que passa a integrar o calendário do turismo rural do município. O percurso de 9 km teve participação de dezenas de pessoas, que elogiaram a paisagem e organização do evento, promovido pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur).

“O percurso da caminhada que passa por mata nativa, plantações e pelos rios Pirapó e Caviúna, recebeu aprovação geral dos participantes e novas edições virão para consolidar mais essa atração do turismo rural em Apucarana”, afirma a secretária da Promotur, Maria Agar.

O Roteiro Turístico Rural Estrada Bela do Barreiro está em fase de estruturação pela administração municipal. Ao longo dos seus 12 quilômetros já existem 20 empreendimentos ligados a gastronomia, como pesque-pagues e restaurantes rurais; vocação religiosa, como o Parque da Redenção e capelas; comercialização de plantas, entre outros atrativos.