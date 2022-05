Da Redação

A comissão organizadora do concurso público da Guarda Civil Municipal (GCM), de Apucarana, pretende retomar o cronograma de seleção dos candidatos em até 15 dias. A informação é do novo presidente da comissão, o advogado Rubens Henrique de França. Ele assumiu a função em substituição ao comandante da GCM, Alessandro Carletti, que foi afastado por conta de suspeitas de participação de familiares dele na disputa por uma das 25 vagas abertas na corporação.

A suspensão do concurso público da Guarda Municipal de Apucarana está valendo a partir desta quinta-feira (19). O anúncio foi feito ainda na quarta-feira (18) pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina (Fauel), organizadora do concurso, que publicou portaria anunciando a medida após “notícias de irregularidades” de suposta participação de parentes do comandante da GCM no concurso, então presidente da comissão organizadora, o que é vedado pelo edital e também pela própria Constituição Federal.

Rubens de França afirma que apuração da denúncia, que foi veiculada em redes sociais, já começou. Ele ainda não confirma a participação de familiares do comandante da Guarda Municipal no concurso. “A comissão organizadora, juntamente com a Fauel, está analisando e checando se as irregularidades se confirmam. Apenas depois disso, as medidas cabíveis serão tomadas”, diz o advogado. Ele prefere não antecipar quais as penalidades previstas nem confirmar se esses supostos parentes serão ou não eliminados da disputa. “É preciso fazer a investigação e checar a denúncia antes de qualquer coisa”, pondera.

O advogado descarta a anulação da prova objetiva, primeira das cinco etapas previstas até agora, realizada no último domingo (15). Todo o cronograma até esta quinta-feira (19) será mantido, segundo ele, como a divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva (dia 16) e o prazo para recurso do gabarito preliminar (dias 17 e 18). Veja abaixo o cronograma completo.



Segundo Rubens de França, a intenção é concluir a investigação e retomar o concurso em até 15 dias. “Pretendemos manter o cronograma atual. Se isso não for possível, haverá um pequeno atraso por conta da apuração das denúncias e novas datas serão divulgadas”, assinala.

Além de deixar a presidência, o comandante da GCM, Alessandro Carletti, foi destituído da comissão. Ele foi substituído pela advogada Polyane Denobi, integrante do jurídico da prefeitura.

O concurso da GCM oferta 20 vagas (mais cadastro de reserva) para Guarda Civil Municipal 3ª Classe masculino, sendo 17 para ampla concorrência, uma para pessoas com deficiência (PcD) e duas para pessoas afrodescendentes, e cinco vagas (mais cadastro de reserva) para Guarda Civil Municipal 3ª Classe feminino, sendo três para ampla concorrência, uma para PcD e uma para afrodescendente.

O salário oferecido no concurso - para uma jornada semanal de 40 horas - é de R$ 2.471,26 + R$ 741,38 a título de Adicional de Risco de Vida (ARV), totalizando remuneração inicial de R$ 3.212,64.

O concurso teve 3.293 candidatos homologados, sendo 666 mulheres e 2.663 homens. Desse total, 2.420 responderam as questões, o que garantiu um índice de comparecimento superior a 73%.

PREVISÃO DE CRONOGRAMA

(Em negrito as etapas já concluídas e ainda em vigor)