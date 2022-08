Apucarana quer incentivar uso da "internet das coisas"; entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A parceria é uma iniciativa do programa Conecta, da Acia, que completou quatro anos nesta quarta-feira

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) assinaram nesta quarta-feira (24) um convênio para o desenvolvimento de um projeto que visa fomentar a implantação de produtos e serviços no âmbito acadêmico, comercial, industrial e do agronegócio com base na tecnologia IoT, a chamada Internet das Coisas.

continua após publicidade .

A parceria é uma iniciativa do programa Conecta, da Acia, que completou quatro anos nesta quarta-feira, e foi criado justamente para estimular ações inovadoras e tecnológicas. Com chegada da tecnologia 5G ao país, que irá impulsionar a IoT, o município quer ser protagonista nessa área.

Leia mais: Tecnologia é novo horizonte do trabalho no campo e na cidade

continua após publicidade .

O professor Fernando Barreto, do curso de engenharia da computação da UTFPR, explica que o projeto nasceu no campus e agora está sendo levado para a comunidade. Após os estudos na universidade, a iniciativa ganhou condições de ser realizada na prática após a instalação de quatro antenas de IoT, sendo três em prédios localizados estrategicamente na cidade e uma na própria UTFPR. As antenas abrangem toda a cidade e foram colocadas após ações realizadas pelo Conecta junto a parceiros e empresários parceiros.

“Essa infraestrutura dá a possibilidade de desenvolver produtos e serviços com a internet das coisas, que tem uma gama grande de possibilidades”, diz o professor. Segundo ele, a IoT vai além da “geladeira inteligente”, mas abrange ações, serviços e iniciativas em várias áreas.

Barreto cita como exemplo um projeto desenvolvido no Rio de Janeiro, chamado de “bueiro inteligente”, que informa a população quando há o risco de enchentes.

“O limite é o pensamento de cada um para o desenvolvimento de projetos na área” continua após publicidade . - Fernando Barreto, professor

O professor explica que a tecnologia atual permite instalar hardwares em pequenos objetos, equipamentos ou sensores que conseguem transmitir informações que podem ser colocadas na nuvem e depois disponibilizadas. “A internet das coisas serve para propiciar que objetos comuns tenham alguma inteligência”, resume.

Nesse contexto, as antenas instaladas em Apucarana têm capacidade de “triangular” informações obtidas em sensores específicos e outros equipamentos similares distribuídos pela cidade, oferecendo soluções para determinados segmentos, desde a área comercial, industrial, agrícola até em programas do próprio poder público.

Segundo ele, a parceria firmada em Apucarana tem como objetivo fomentar ideias e disponibilizar essa estrutura de antenas para empresas e outros segmentos que queiram utilizar essa rede como forma de incrementar seus negócios e serviços.

continua após publicidade .

Na área pública, segundo ele, a IoT pode garantir um amplo gerenciamento e auxiliar no desenvolvimento das cidades. O trânsito é um exemplo. É possível saber quais vagas de estacionamento são mais ou mais usadas pelos motoristas por meio de sensores, contribuindo para o planejamento urbano.

Um projeto que deve ser iniciado no âmbito da universidade com base nessa nova tecnologia vai mapear a incidência solar em determinados bairros, visando a criação de um novo produto.

O presidente da Acia, Wanderlei Faganello, afirma que a parceria firmada amplia as possiblidades de criação de novos negócios em Apucarana. “E isso envolve todas as áreas, desde o comércio, a indústria até o agronegócio”, assinala. Ele destaca o papel do Conecta, criado há quatro anos, que coloca Apucarana na vanguarda quando o assunto é inovação.

O professor Marcelo Ferreira da Silva, diretor do campus de Apucarana da UTFPR, destaca a contribuição da universidade para o desenvolvimento do município. “Com a implementação do curso de engenharia da computação, que é uma área do futuro, nós já sabíamos que iniciativas como essa seriam implantadas em Apucarana, trazendo para a comunidade o conhecimento gerado na universidade”, disse.

Siga o TNOnline no Google News