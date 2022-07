Apucarana: prova prática do concurso tem grande adesão dos convocados

Da Redação

Dos 392 candidatos convocados para a realização da prova prática no concurso público da Prefeitura de Apucarana, 314 compareceram aos locais programados neste final de semana. O índice de presença médio para esta avaliação foi de 80%, abrangendo os cargos de desenhista, encanador, motorista de veículo pesado, operador de máquinas, fotógrafo, operário, pedreiro e pintor, além de operador de som, iluminação e imagem.

Conforme Grasiele Woidela, presidente da Comissão Especial de Concurso (CEC), as provas foram realizadas nos dias 16 (sábado) e 17 (domingo). “Para desenhista foi no Polo UAB, fotógrafo no Salão Nobre da Prefeitura e operador de som, iluminação e imagem a prova aconteceu no Cine Teatro Fênix. Já para o cargo de operador de máquinas, a prova prática ocorreu na Estrada do Xaxim e para os cargos de encanador, operário, pedreiro, pintor e motorista de veículo pesado foi no Pátio de Máquinas da Prefeitura”, detalha Grasiele, acrescentando que a menor abstenção (0%) foi para o cargo de pintor e a maior (39%) para o cargo de desenhista.

Além das provas realizadas no final de semana, há ainda provas práticas agendadas para o dia 24 de julho. “Conforme edital de convocação 44/2022, haverá ainda a prova prática para os cargos de pedreiro, pintor e motorista de veículo pesado no dia 24/07, todos no Pátio de Máquinas da Prefeitura”, completa a presidente da CEC.

O certame

A primeira fase do concurso público aconteceu no dia 12 de junho e envolveu questões objetivas. O certame oferece, ao todo, 93 vagas em 18 cargos do quadro permanente de servidores (efetivos).

Além dos cargos citados que exigem prova prática, também foram abertas oportunidades para assistente de atendimento, assistente social, auxiliar de serviços gerais, assistente de comunicação em mídias sociais, bibliotecário, psicólogo, nutricionista, técnico em contabilidade e técnico agrícola. Os salários iniciais variam entre R$1.398,06 e R$ 7.201,54 para uma carga horária semanal de 40 horas.

