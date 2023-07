Apucarana propõe o projeto 'empregabilidade 50+'

A Secretaria de Assistência Social de Apucarana sediou na quarta-feira (26) uma reunião para apresentar o Projeto Empregabilidade 50+. O encontro teve a participação de vários empresários, representantes de faculdades, de associações e de vários segmentos organizados da sociedade.

Conforme argumenta a secretária Jossuela Pirelli, com o aumento da longevidade e as mudanças da pirâmide etária brasileira, se torna necessário repensar a velhice e os processos de aposentadoria. “Seja por questões financeiras, ou com objetivo de se manter ativo e envolvido com tarefas que dêem sentido a vida, cada vez mais é possível observar pessoas que buscam trabalho e renda extra mesmo após atingir idade para aposentadoria”, avalia Jossuela.

Ela explica que o projeto Empregabilidade 50+ visa promover mais oportunidades para as pessoas com 50 anos idade ou mais a se reinserirem no mercado de trabalho. Estima-se que, atualmente, Apucarana tenha um pouco mais de 30 mil pessoas nesta faixa etária.

“Além de representar um número expressivo, a preocupação com a inserção destas pessoas no mercado de trabalho é um reflexo do aumento da longevidade da população”, pontua o prefeito Junior da Femac, assinalando que a prefeitura já mantém diversos programas que contemplam os idosos e trabalha para avançar ainda mais neste campo.

Com referência à empregabilidade, o projeto aponta um conjunto de conhecimentos técnicos e comportamentais que tornam o profissional desta faixa bem atrativo para o mercado de trabalho.

O foco principal do projeto é oportunizar que pessoas com 50 anos ou mais possam se recolocar no mercado de trabalho em Apucarana. A princípio a Secretaria de Assistência Social em parceria com a Agência do Trabalhador irá promover o cadastramento das pessoas nesta faixa de idade que não estão empregadas e têm interesse de voltar trabalhar.

De acordo com a secretária Jossuela Pirelli, após o cadastramento, está sendo planejado um grande evento para reunir os trabalhadores com 50 anos ou mais, e os empregadores que dispõem de vagas no comércio, indústria e serviços. “Antecedendo este feirão de emprego 50+, vamos ofertar cursos de qualificação dos trabalhadores e orientar para a produção de currículo e entrevista de emprego”, informa a secretária.

O projeto segue em fase de estruturação, com o cadastramento de trabalhadores e cursos de qualificação, entre outras atividades. O feirão da empregabilidade 50+ deve ser realizado em outubro.

