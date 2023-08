Apucarana promove workshop para acadêmicos da construção civil

De 21 a 25 de agosto, acontecerá o 1º workshop para acadêmicos da construção civil de Apucarana. O evento é uma realização da Prefeitura de Apucarana, através do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Idepplan), em parceria com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e com o apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR).

O público alvo são acadêmicos dos últimos três períodos do curso de engenharia civil da UTPPR. Também podem participar estudantes de outras instituições públicas e privadas de Apucarana e região. Após a conclusão do workshop, os acadêmicos receberão certificados de participação, incluindo a carga horária.

O objetivo é orientar os novos profissionais sobre os caminhos e trâmites que envolvem a aprovação de projetos junto aos órgãos da prefeitura. O prefeito Junior da Femac salienta que, com a conquista do curso de engenharia civil, todos os anos são colocados novos profissionais no mercado de trabalho. “Através deste treinamento, queremos que os profissionais – ao ingressarem no mercado de trabalho – estejam mais familiarizados com os trâmites, evitando erros e acelerando os processos de aprovação de projetos”, pontua Junior da Femac.

De acordo com o Dr. Ivan Silva, diretor-presidente do Idepplan, o workshop acontecerá no período da noite, das 19 horas às 21h30, no auditório da UTFPR. “As palestras e oficinas serão ministradas por profissionais da Prefeitura, responsáveis por todos os trâmites de aprovação de projetos de construção, abrangendo questões como plano diretor, pré-análise, laudo de viabilidade, parcelamento de lotes, uso e ocupação do solo”, cita o diretor-presidente do Idepplan, que está organizando o evento juntamente com Thiago Henrique Bernardi, desenhista do Idepplan.

Dr. Ivan Silva reitera que o workshop abordará, por meio de estudos de caso, as seis leis que complementam o plano diretor. “Acreditamos que este workshop vai contribuir para agilizar os processos. Com as orientações, o objetivo é diminuir eventuais erros que acabam atrasando o trâmite, evitando indeferimentos e a necessidade de corrigir falhas ocasionadas por desconhecimento de exigências impostas pela legislação vigente”, reforça o diretor-presidente do Idepplan.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas na página principal do site da Prefeitura de Apucarana. “Há um banner direcionando para a inscrição online junto ao “carrocel” no portal”, informa Dr. Ivan Silva.

O diretor-geral da UTFPR Apucarana, professor Marcelo Ferreira da Silva, afirma que serão disponibilizadas 90 vagas, destinadas a estudantes do 8º, 9º e 10º períodos do curso de engenharia civil. “O workshop será muito importante para os acadêmicos, pois uma vez formado precisarão interagir com o departamento de projetos da prefeitura. Sendo assim, já possuirão um bom conhecimento de como apresentar corretamente seus projetos dentro da legislação. É ótimo ver instituições públicas trabalhando juntas para preparar os futuros profissionais de forma mais completa e eficiente”, frisa.

PROGRAMAÇÃO

21/08 – Abertura oficial e palestra sobre o plano diretor

22/08 – Uso e ocupação do solo

23/08 – Projetos de construção

24/08 – Projetos de parcelamento do solo

25/08 – Oficina de ideias

