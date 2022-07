Apucarana promove provas práticas para nove cargos em concurso público

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Candidatos aprovados na primeira etapa do concurso público da Prefeitura de Apucarana para os cargos de desenhista, encanador, motorista de veículo pesado, operador de máquinas, fotógrafo, operador de som, iluminação e imagem, operário, pedreiro e pintor, iniciam neste final de semana as provas de conhecimento prático.

continua após publicidade .

Os locais e horários para comparecimento, regras e exigências de cada função constam em edital publicado pela Comissão Especial de Concurso (CEC) e que está disponível para consulta tanto na página oficial da organizadora do certame (www.fauel.org.br), quanto no portal do Município (www.apucarana.pr.gov.br).

Além deste sábado e domingo (16 e 17/07), também há provas práticas agendadas no dia 24 de julho. “Os candidatos devem ler atentamente o edital, documento onde constam todas as orientações necessárias para a realização da prova, em especial a data e horário limite de chegada”, alerta a presidente da CEC, servidora municipal Grasiele Cristiane de Oliveira Woidela.

continua após publicidade .

Devido ao expressivo número de candidatos, explica ela, o comparecimento dos candidatos segue uma rígida agenda. Conforme a convocação, os candidatos ao cargo de desenhista realizam o teste prático no Polo UAB (ao lado do Módulo Policial da Praça Rui Barbosa); os candidatos ao cargo de fotógrafo, deverão comparecer ao prédio central da prefeitura (salão nobre); os postulantes ao cargo de operador de som, iluminação e imagem no Cine Teatro Fênix. “Já no pátio de máquinas (Jardim Diamantina), serão realizadas as provas para as funções de encanador, motorista de veículo pesado, operador de máquinas, operário, pedreiro e pintor”, informa Grasiele Woidela, presidente da CEC.

O certame

A primeira fase do concurso público aconteceu no dia 12 de junho e envolveu questões objetivas. O certame, que oferece 93 vagas em 18 cargos do quadro permanente de servidores (efetivos), homologou 6.102 inscrições, tendo comparecimento de 81%. O maior número de candidatos inscritos foi para o cargo de assistente de atendimento: 2.799.

Além dos cargos citados que exigem prova prática, também foram abertas oportunidades para assistente de atendimento, assistente social, auxiliar de serviços gerais, assistente de comunicação em mídias sociais, bibliotecário, psicólogo, nutricionista, técnico em contabilidade e técnico agrícola. Os salários iniciais variam entre R$1.398,06 e R$ 7.201,54 para uma carga horária semanal de 40 horas.

Siga o TNOnline no Google News