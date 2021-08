Da Redação

Apucarana promove novo mutirão de consultas

A Prefeitura de Apucarana em parceria com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir) vai promover um novo mutirão de consultas.

continua após publicidade .

O atendimento, nos meses de agosto, setembro e outubro, será nas especialidades de gastroenterologia, otorrinolaringologia, pneumonologia, oftalmologia, endocrinologia, mastologia, ortopedia, reumatologia, urologia e vascular.

“Investimos cerca de R$ 500 mil para custeio de profissionais no primeiro mutirão e agora vamos ampliar as especialidades visando acelerar o atendimento dos pacientes de Apucarana”, afirma prefeito Junior da Femac. Ele se reuniu nesta terça-feira (3) com o diretor-presidente da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), Roberto Kaneta; com vice-presidente da AMS, Emidio Bachiega; com Joana Previatti e Letícia Bento, do Cisvir; e a direção do Hospital da Providência visando definir os últimos detalhes do novo mutirão de consultas.

continua após publicidade .

“Com essa parceria com o Cisvir, queremos viabilizar o atendimento de centenas de pessoas que precisam de consultas em 10 especialidades. Pedimos para as pessoas que têm consultas agendadas ficarem atentas para o dia e a hora do atendimento que será marcado”, orienta o prefeito.

O diretor-presidente da AMS, Roberto Kaneta, lança um apelo para que as pessoas que forem comunicadas do agendamento de consultas. “Comuniquem a UBS do seu bairro ou ligue para setor de regulação da saúde pelo telefone 3162-3065 caso não precise mais da consulta com o especialista. Esse comunicado de desistência pode ajudar muita gente que está precisando na fila de espera”, observa Kaneta.