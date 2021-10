Da Redação

Apucarana promove mês de conscientização da saúde feminina

Por meio da Autarquia de Saúde, das secretarias da Mulher e Assuntos de Família e da Assistência Social, a Prefeitura de Apucarana promove o Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a saúde da mulher. Este ano, em decorrência da pandemia, as atividades são descentralizadas: as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estão oferecendo o exame preventivo de colo de útero e o encaminhamento de mamografia, com horários noturnos e atendimento aos sábados (veja tabela abaixo com a programação do mês).

“Com isso, queremos que neste período as mulheres, que sempre têm tempo para cuidar de outros, encontrem um tempo para cuidar de si mesmas. Elas podem procurar qualquer uma de nossas UBSs para fazer o exame preventivo e o encaminhamento de mamografia. E também para participar das várias atividades que as unidades de saúde estão oferecendo durante o mês de outubro, além dos eventos da Secretaria e da Procuradoria da Mulher”, disse o prefeito Junior da Femac.

Caminhada, palestra, testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis (HIV, sífilis e hepatite) e de glicemia, roda de conversa, atendimento médico, psicológico, nutricional e aferição de pressão – e ainda auriculoterapia e massoterapia estão entre as atividades que as UBSs realizam ao longo de outubro. Os letreiros de Apucarana (Lago Jaboti, Espaço das Feiras, letreiro histórico da Praça Eraclides Morais e torre da Rede Massa) estão iluminados de rosa durante todo o mês.

O secretário de Saúde Emídio Bachiega ressaltou a importância da conscientização das mulheres sobre a campanha. “Sabemos que o preventivo de câncer e a mamografia são ferramentas fundamentais para a detecção de doenças que, se diagnosticadas em fases iniciais, têm maior possibilidade de intervenção e cura. Por isso, não deixem de fazer os exames anualmente”, pediu às apucaranenses.

A Secretaria da Mulher programou, no dia 14, uma feira de produtos confeccionados pelas alunas do Centro de Oficinas da Mulher, a partir das 13h30 (Rua Castro Alves, 335, Jardim América). No dia 29, no Espaço das Feiras, haverá maquiagem e orientação de autocuidados, junto com a Feira da Economia Solidária realizada semanalmente às sextas. A Procuradoria da Mulher promove um seminário sobre a saúde da mulher no dia 20, a partir das 19h30, na Câmara dos Vereadores.

Para a procuradora da Mulher Jossuela Pirelli, o Outubro Rosa é um momento de reflexão da mulher sobre o cuidado que precisa ter consigo. “A campanha é realizada no mundo inteiro. É um apelo às mulheres para que realizem os exames preventivos, tanto a mamografia quanto o de colo de útero, todos os anos. A Procuradoria da Mulher está atenta a esse direito que nossas cidadãs têm e apoia as iniciativas da campanha.”

A secretária da Mulher Denise Canesin disse que as estatísticas de cânceres de mama e de colo do útero indicam a relevância de chamar a atenção das mulheres. “O câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres no Brasil. Uma mulher morre por hora em consequência da doença. O câncer de colo do útero leva a vida de cinco mil mulheres anualmente em nosso País. Nós precisamos fazer a prevenção todos os anos, e o Outubro Rosa enfatiza essa necessidade, destacando a importância dos exames”, lembrou.