Apucarana promove formação continuada sobre autismo para educadores

A Autarquia Municipal de Educação de Apucarana promoveu, na última semana, mais uma formação continuada aos profissionais da sua rede. De 16 a 19 de outubro, as equipes do Departamento Pedagógico e do Centro de Apoio Multiprofissional ao Escolar (CAME), participaram de curso sobre a terapia Applied Behavior Analysis (ABA). Já na sexta-feira (20/10), os professores das Classes Especiais e das Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) e os coordenadores das sessenta unidades de ensino assistiram à palestra Autismo e Inclusão nas Escolas. A formação foi ministrada por especialistas, mestres e doutores da clínica Conviver e Aprender, que é referência em atendimentos e capacitações no Estado de São Paulo.

continua após publicidade

A Applied Behavior Analysis ou, em português, Análise do Comportamento Aplicada é considerada a forma de intervenção mais bem-sucedida para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Entre outros benefícios, a terapia contribui para melhorar as habilidades de linguagem e comunicação, aperfeiçoar a atenção, o foco e a interação social e reduzir crises de desregulação emocional e agressividade.

-LEIA MAIS: Apucaranenses se destacam no Campeonato de Skate em Castro

continua após publicidade

“A inclusão das crianças com necessidades educacionais especiais nos CMEIs e Escolas é prioridade na nossa gestão. Por isso, há pouco mais de um ano, nós implantamos o ensino da Língua Brasileira de Sinais, idioma oficial da comunidade surda, no currículo da rede municipal de educação, para as turmas do 1º ao 5º Ano. Os estudantes autistas também recebem atendimento diferenciado, conforme a necessidade de cada um, com o acompanhamento de profissionais de apoio nas salas de aula regulares, adaptação curricular e participação em salas de recursos multifuncionais no contraturno,” afirmou o prefeito Junior da Femac.

A secretária Marli Fernandes destacou que o número de estudantes autistas matriculados na rede municipal de educação vem crescendo ao longo dos anos. “Nós tínhamos pouco mais de duas dúzias de autistas nos nossos CMEIs e Escolas há dez anos. Atualmente, o número já ultrapassa 120. Muitos pais têm optado por trazer seus filhos para a rede municipal após constatarem a qualidade da educação que oferecemos,” disse.

A Autarquia Municipal de Educação oferta palestras sobre autismo e formações sobre a terapia ABA, de forma regular, desde 2015, por meio do projeto Potencial em Foco. “Nos anos de 2015, 2018 e 2022, por exemplo, nós trouxemos o fotógrafo e escritor Nicolas Brito Sales, que é autista, para conversar com as famílias e os professores dos nossos estudantes diagnosticados com o transtorno. Além dele, já vieram compartilhar suas experiências conosco os especialistas Maria Eduvirges Lemes (2019), Luiz Paulo Moura Soares (2021) e André Roberto Ribeiro Torres (2023). A Autarquia de Educação ainda incentivou e contribuiu para a formação da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Apucarana (AMAA),” lembrou a coordenadora do Centro de Apoio Multiprofissional ao Escolar (CAME), Léia Sofia Viale.

Siga o TNOnline no Google News