Apucarana promove fim de semana de multivacinação em UBSs e no Lagoão

A Prefeitura de Apucarana amplia as oportunidades de vacinação neste fim de semana com atendimento no Programa Justiça no Bairro, no Complexo Lagoão, e no Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação. A população poderá receber vacinas contra gripe (influenza), HPV e a tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, além de atualizar gratuitamente a caderneta vacinal com os demais imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação. No sábado (22/08), nove Unidades Básicas de Saúde (UBSs) funcionarão em horário prolongado, das 8 às 17 horas, ampliando o acesso da população à vacinação. A mobilização integra a Campanha Nacional de Multivacinação, que segue até 1º de setembro.

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As UBSs que atenderão até às 17 horas são Maria do Café (Jardim Ponta Grossa), Takaiti Miyadi (Núcleo Dom Romeu Alberti), Bolívar Pavão (Jardim América), Romeu Milani (Centro), Osvaldo Damin (Vila Martins), Walter Lazarini (Distrito de Pirapó), Antônio Sachelli (Jardim Colonial), Mercedes Moreno (Vila Regina) e Marcos Sanches Mascaro (Núcleo Parigot de Souza). As demais unidades com sala de vacina funcionarão das 8 às 12 horas, oferecendo mais opções para que pais, responsáveis e demais públicos-alvo mantenham a vacinação em dia.

Durante o Programa Justiça no Bairro, que será realizado nesta sexta-feira e no sábado (21 e 22/08) no ginásio de esportes do Complexo Lagoão, uma equipe da Autarquia Municipal de Saúde estará instalada logo na entrada principal do evento para aplicar os imunizantes e orientar a população sobre a atualização da caderneta vacinal. A vacina tríplice viral será destinada a pessoas de 1 a 59 anos que não estejam com o esquema vacinal completo. Já a vacina contra a influenza estará disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade, enquanto a HPV poderá ser aplicada em jovens de 9 a 19 anos.

Segundo o secretário municipal de Saúde, médico Guilherme de Paula, a mobilização representa mais uma oportunidade para que a população mantenha a vacinação em dia. “Recomendamos que as pessoas levem um documento de identificação e, se possível, a carteira de vacinação. A imunização é a principal forma de prevenção contra diversas doenças e, por isso, reforçamos o convite para que a população aproveite o atendimento no Justiça no Bairro e também participe do Dia D neste sábado”, orienta o secretário.

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O coordenador do Departamento de Vigilância em Saúde, enfermeiro Luciano Simplício Sobrinho, afirma que a campanha também busca ampliar a cobertura vacinal contra o sarampo, cuja segunda dose está atualmente em torno de 70% no município. “O sarampo é uma doença grave que está retornando em algumas regiões do mundo e, principalmente, nas Américas. Por isso estamos intensificando a busca ativa, com visitas domiciliares e orientação às famílias, para ampliar a cobertura vacinal e fortalecer a proteção da população”, explica.