Apucarana promove feira de adoção de cães e gatos neste sábado

O Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa), em parceria com a Sociedade Protetora dos Animais de Apucarana (Soprap), promove neste sábado (27/05) mais uma feira de adoção de animais – cães e gatos.

De acordo com o médico-veterinário João Pedro Correa, diretor do Cemsa, a feira acontecerá no período das 10 às 13 horas, no Centro de Reabilitação Veterinário (MIWA), situado na Rua Professora Talita Bresolin, 301, sala, 2 (próximo ao Espaço das Feiras).

“Os interessados devem ser maiores de 18 anos e devem comparecer munidos de RG, CPF e comprovante de endereço”, afirma Correa, acrescentando que no caso da adoção de um gato os interessados devem levar também uma caixa de transporte.

O objetivo da feira é viabilizar um lar definitivo para os animais. “Muitos destes filhotes estão hoje em lares temporários ou foram resgatados pela equipe do Cemsa”, afirma, lembrando que o evento conta ainda com o apoio da empresa Danês. “Graças a essa parceria, quem fizer a adoção levará para casa amostras grátis de ração”, completa Correa.

