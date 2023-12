Apucarana promove campanha sobre a importância das vacinas

A Autarquia Municipal de Educação (AME) e a Autarquia Municipal da Saúde (AMS), por meio do Programa Saúde na Escola, estão promovendo mais uma ação para conscientizar a população apucaranense sobre a importância de manter a caderneta de vacinação em dia. Desde a semana passada, cartazes informativos estão sendo afixados na entrada dos 24 centros infantis (CMEIs) e 36 escolas da rede municipal de Apucarana.



“A imunização salva vidas! Graças às vacinas, doenças que eram comuns no passado, como a poliomielite, o sarampo, a rubéola, o tétano e a coqueluche, deixaram de ser um problema de saúde pública no Brasil. Mas, para que elas não voltem, precisamos manter altos os níveis de cobertura vacinal da população, sobretudo das crianças", afirmou o prefeito Junior da Femac.

A secretária de educação, Marli Fernandes, falou sobre os dados contidos nos cartazes que estão sendo afixados nas unidades de ensino. “Os banners possuem um QR Code que direciona para informações detalhadas sobre os locais de vacinação, os tipos de vacina disponíveis e as campanhas em andamento", disse.

O coordenador da Divisão de Vigilância Epidemiológica da AMS, Luciano Simplício, acrescenta que o objetivo da ação é garantir que os cidadãos tenham acesso a informações relevantes de forma ágil e prática. “A parceria entre a Saúde e a Educação demonstra o compromisso singular da administração municipal em promover a saúde da população. A abordagem interdisciplinar e o uso inteligente da tecnologia são passos significativos na construção de uma comunidade mais saudável e informada,” destacou.

O Programa Saúde na Escola é desenvolvido na rede municipal de educação de Apucarana desde 2007. “Por meio das palestras e oficinas do PSE, os nossos estudantes aprendem conteúdos fundamentais sobre alimentação saudável, bons hábitos de higiene, a importância da prática de atividades físicas e a prevenção de doenças, como a Dengue, a Gripe e a Covid-19. Além disso, as crianças fazem bochechos semanais com flúor, passam por avaliação com dentistas e, caso exista necessidade, são encaminhados ao Centro de Especialidades Odontológicas, para a instalação gratuita de aparelhos ortodônticos", detalhou a secretária de educação, Marli Fernandes.

A coordenação municipal do Programa Saúde na Escola é feita por Vitor Bota (AME) e Paulo Ourives (AMS).

