Apucarana promove caminhada pelo fim da violência contra a mulher

Com participação aberta a toda população, lideranças políticas, religiosas e comunitárias, juntamente como representantes de instituições de Apucarana de apoio e proteção à mulher, participam neste sábado (22/07), Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, da 1ª Caminhada do Meio-dia.

O evento, que tem início às 11h20 tendo como ponto de concentração a Praça Interventor Manoel Ribas (Praça do Redondo), faz parte da programação da Campanha Paraná Unido no Combate ao Feminicídio, uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi) e, localmente, tem organização da Prefeitura de Apucarana, através da Secretaria da Mulher e Assuntos da Família.

“Convidamos toda população para participar desta grande mobilização em memória às vítimas do feminicídio, em solidariedade aos familiares, pelo fim da violência e pela vida das mulheres”, diz Denise Canesin, secretaria Municipal da Mulher e Assuntos da Família, pontuando que o ato tem apoio da Associação de Senhoras Rotarianas, Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Vereadores, da OAB Apucarana, Câmara da Mulher Empreendedora e das polícias Militar e Civil.

A organização pede que os participantes estejam de camiseta branca, em referência à Paz. “A concentração será a partir das 11h20, na Praça do Redondo, com saídas às 11h40 pela Avenida Curitiba sentido Praça Rui Barbosa, onde iremos concentrar este ato em defesa da vida, da liberdade e paz que acontecerá de forma simultânea em diversos outros municípios do Paraná”, afirmou Denise. Ela relata que nas redes sociais a 1ª Caminhada do Meio-dia é identificada pela tag “#euvou”. “Eu me importo, eu vou. Reúna a família e amigos e venha também nesta linda caminhada”, reforçou o convite.

O prefeito Júnior da Femac afirma que a sociedade não pode mais tolerar a violência contra a mulher. “Apucarana luta com todas as forças, através de políticas públicas abrangentes, no combate a esta violência que deixa marcas, dores, sofrimento e danos irreparáveis para a família e para toda a sociedade. Esta caminhada é mais uma ação coletiva de conscientização da responsabilidade que cada um de nós temos em estarmos vigilantes, combater e denunciar a violência contra a mulher”, pontuou o prefeito, parabenizando a liderança da secretária estadual da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, que está na coordenação-geral do movimento em todo o Paraná.

FEMINICÍDIOS – Segundo dados do Ministério Público do Paraná (MP-PR), em 2022 foram registrados 274 casos de feminicídio ou tentativa de feminicídio no Estado. De 2019 a 2022, foram 314 feminicídios e 911 homicídios dolosos contra mulheres. Neste ano, Apucarana registra dois feminicídios.

