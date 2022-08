Apucarana promove Caminhada da Primavera em setembro

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística de Apucarana já trabalha na organização da 1° Caminhada Internacional da Primavera. Os detalhes iniciais da atividade, que está agendada para o dia 25 de setembro, foram discutidos nesta semana com o prefeito Júnior da Femac.

continua após publicidade .

“As caminhadas rurais são eventos de tradição em Apucarana e que atraem mais adeptos a cada nova edição, grupos de amigos a famílias inteiras e, além dos atrativos e belezas da nossa zona rural, também têm como marca o zelo na organização”, salienta.



Com percurso previsto de 12 quilômetros, a atividade acontece na região do Distrito de São Domingos, junto à estrada velha para a cidade Rio Bom. “O trajeto será de esforço moderado, com passagens por estradas rurais e trilhas por matas, rios e cachoeiras”, pontua professora Maria Agar Borba, secretária Municipal da Promatur.

continua após publicidade .

O período para inscrições, que são gratuitas, começa neste sábado (20/08) e segue até o dia 22 de setembro através do site https://www.ecobooking.com.br ou https://apucarana.caminhadas.info. “A participação na caminhada é gratuita. Na chegada, porém, será servido um almoço típico rural - por adesão - ao custo de R$35 por pessoa”, explica Mário Felipe Rodrigues, superintendente da Promatur.

De acordo com ele, os interessados no almoço deverão manifestar a opção e proceder o pagamento antecipado no ato de inscrição. “O cardápio é de dar água na boca: arroz, feijão, macarrão, coxa e sobrecoxa de frango assadas, porco no tacho e três tipos de saladas”, informa Rodrigues.

Ele destaca como acontece em todas as caminhadas rurais promovidas pelo município, os caminhantes terão todo suporte. “Durante todo o tempo teremos o acompanhamento de profissionais da saúde e ambulância, da Guarda Civil Municipal, pontos de apoio com água e transporte”, esclarece o superintendente da Promatur.

continua após publicidade .

Como será - A concentração dos participantes da caminhada do dia 25 de setembro acontece na Praça Valmor Santos Giavarina, conhecida como Praça da Onça. “Às 8 horas sairemos em um ônibus até o ponto inicial da caminhada, na UBS Arlinda Nogueira, no Distrito de São Domingos, onde haverá um aquecimento com um professor de educação física”, explica Mário Felipe Rodrigues, superintendente da Promatur.

A 1ª Caminhada Internacional da Primavera integra o Circuito de Caminhadas Rurais do Estado do Paraná, sendo uma realização da Prefeitura de Apucarana em parceria com o Governo do Paraná, através do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR) e apoio da Anda Brasil e Ecobooking.

Siga o TNOnline no Google News