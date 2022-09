Apucarana promove atos cívicos em escolas dos distritos

Da Redação

O prefeito Junior da Femac acompanhou a palestra na Escola Municipal Vereador José Ramos de Oliveira

A Autarquia Municipal de Educação de Apucarana está desenvolvendo, desde a última semana, uma programação alusiva ao Bicentenário da Independência do Brasil nas 58 unidades de ensino que compõem a sua rede. Destaque para as escolas situadas nos distritos, que estão sendo contempladas com palestras, ministradas por oficiais do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (30º BIMEC) sobre os impactos do processo histórico da independência na sociedade.

Na última sexta-feira (2/9), o Primeiro Tenente Júlio Rodrigues de Moraes Neto e o Primeiro Sargento Anderson Roberto Ferreira estiveram no Distrito de Vila Reis, onde conversaram com os estudantes das Escolas Municipais José de Alencar e Padre Antônio Vieira. Já na manhã de hoje (5/9), eles visitaram a Escola Municipal Vereador José Ramos de Oliveira, no Distrito de Pirapó. Amanhã (6/9), eles ainda irão até a Escola Municipal Professor Wilson de Azevedo, no Distrito de Caixa de São Pedro.

A secretária municipal de educação, Marli Fernandes, explica que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) prevê que os alunos reflitam sobre os fatos históricos para que possam valorizar as suas raízes e fazer conexões, críticas e autônimas, com os acontecimentos atuais. “Os CMEIS e Escolas desenvolvem atividades que visam estimular valores como o patriotismo, o civismo e a cidadania durante todo o ano letivo com os seus alunos. Mas, na semana da pátria, eles reforçam a programação,” disse.

O prefeito Junior da Femac acompanhou a palestra na Escola Municipal Vereador José Ramos de Oliveira. “Eu parabenizo a secretária Marli Fernandes e ao comandante do 30ª Batalhão de Infantaria Mecanizado, Coronel Flábio Meireles Machado, pela iniciativa do projeto. Eu fiquei emocionado ao ver as crianças cantando o Hino Nacional e o Hino da Independência com tanto entusiasmo. As apresentações que elas protagonizaram também foram belíssimas,” elogiou.

Além das palestras nas escolas dos distritos, a Autarquia de Educação também promoveu em agosto um concurso de redação sobre o Bicentenário da Independência do Brasil, envolvendo 1,3 mil estudantes das turmas de 5º Ano de todas as escolas municipais. A cerimônia de premiação será realizada hoje (5/9), a partir das 19 horas, no Cine Teatro Fênix.

Os presidente da Câmara Municipal de Apucarana, Franciley Preto de Godoi (Poim), os vereadores Mauro Bertoli, Marcos da Vila Reis e Jossuela Pirelli, diversos secretários municipais e a equipe pedagógica da AME acompanharam o ato cívico na manhã de hoje (5/9) no Distrito de Pirapó.

