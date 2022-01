Da Redação

Apucarana promove a 2ª edição das 100 Milhas de Kartcross

Apucarana sediará nesta sexta-feira e sábado (28 e 29), no Autódromo de Velocidade na Terra, na região do Contorno Sul, a 2ª edição das 100 Milhas de Kartcross, em evento promovido e organizado pela Associação Apucaranense de Kartcross (Apukart), tendo o apoio da Prefeitura de Apucarana.

continua após publicidade .

O diretor da Apukart, Eduardo Basílio, disse que os treinos livres ocorrerão nesta sexta-feira das 13 às 17 horas, e as provas acontecem neste sábado a partir das 12h30. “Vamos realizar a competição seguindo todos os protocolos de segurança contra a covid-19, com todos os envolvidos no evento usando máscaras e utilizando álcool em gel, destacando que a corrida é fechada ao público”, frisa Basílio.

Ele, que também participará da prova, afirmou que a competição tem a duração de 3 horas, reunindo pilotos do Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Goiás e Rio Grande do Sul. “De Apucarana são dez pilotos confirmados e mais de 30 equipes inscritas”, cita Basílio.

continua após publicidade .

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes, destaca que a prova conta com incentivo da Prefeitura. “Será uma competição de bom nível, pois reúne os principais pilotos do país na modalidade. Estamos torcendo para a realização de uma boa prova e pelos pilotos da nossa cidade”, comenta o professor Grillo.

A competição neste final de semana tem o patrocínio da Nos Energy Drink, Trans Apucarana, Bravoa Fertilizantes e Danes Alimentos, com a supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPA) e da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).