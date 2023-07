Apucarana promove 4º pedal solidário; saiba mais

A Associação Terra Brasil de Ciclistas de Apucarana, com a apoio da Prefeitura, vai promover no dia 20 de agosto o 4º Pedal Solidário. Com saída do Distrito de Vila Reis, às 8 horas, os participantes poderão optar entre dois trajetos, de 20 e de 40 quilômetros. O pedal vai reunir ciclistas de toda a região, que irão percorrer e conhecer paisagens da zona rural de Apucarana.

Detalhes do evento foram discutidos nesta sexta-feira (7) entre o prefeito Junior da Femac, juntamente com o secretário municipal de Esportes, Tom Barros, e integrantes da associação. “O evento começou a ser realizado em 2018 e, após a pandemia, está sendo retomado. São esperados cerca de 400 participantes de toda a região. Apucarana está no roteiro dos ciclistas, que sempre aguardam com grande expectativa a oportunidade de enfrentar o vento, a terra vermelha e passear pelos cafezais e pela serra de Apucarana”, pontua Junior da Femac.

Além de colocar à disposição a Guarda Municipal, ambulância e outros setores para apoiar o evento, o prefeito também lembrou que o Município criou o Conselho e o Fundo do Esporte. “A Associação também pode acessar os recursos do fundo, para a realização de eventos e também para outras ações. Basta apresentar o projeto, que será analisado pelo conselho e os recursos são rapidamente liberados”, explica Junior da Femac, lembrando que somente no ano passado o fundo liberou mais de R$ 230 mil para o desenvolvimento do esporte em Apucarana.

De acordo com Eduardo Souza Luiz, presidente da Associação Terra Brasil de Ciclistas de Apucarana, o percurso seguirá, a partir da Vila Reis, pela região do Cemitério Ucraniano, Bilote, Km 28, Vila Rural Nova Ucrânia e Cachoeira do Moinho. “Não é um evento de competição, mas um passeio que vai entregar medalhas de participação e troféus para o maior grupo de ciclistas, o mais novo e o mais velho ciclista, entre outras categorias”, exemplifica.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas, ao custo de R$ 66, no link https://www.sympla.com.br/evento/4-pedal-solidario-terra-brasil-mtb-apucarana-2023/2027294

“A concentração será às 6h30, na praça onde fica a Paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho, onde será servido um café da manhã. Contaremos com pontos de parada e com toda a estrutura de apoio. É um evento para as famílias, que reúne público de todas as idades”, completa Eduardo “Cobra”.

De acordo como regulamento do Pedal Solidário, a iniciativa tem por objetivo estimular a prática do ciclismo com enfoque no respeito ao meio ambiente, conscientizando a população sobre a importância de preservar matas, rios, nascentes e animais silvestres. Além disso, parte dos valores arrecadados será revertida em cestas básicas para famílias carente.

